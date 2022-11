Otmar Striedinger è risultato il più veloce al termine della prima prova della della discesa di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023. Sulla pista denominata “Birds of Prey” le condizioni meteo hanno proposto sole pieno e temperatura di -5°, per cui gli atleti hanno potuto spingere al meglio, anche se alcuni (Aleksander Aamodt Kilde su tutti) hanno preferito scendere davvero ad andatura turistica, con distacchi abissali.

La migliore prestazione, come detto, porta la firma dell’austriaco Otmar Striedinger in 1:42.09 con 40 centesimi di vantaggio sul nostro Christof Innerhofer, quindi terzo il canadese Broderick Thompson (pettorale 49) a 58, quarto il tedesco Romed Baumann a 67, mentre al quinto posto troviamo Mattia Casse a 71, a pari merito con il francese Johan Clarey. Settimo tempo per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle con un distacco di 80 centesimi dalla vetta, ottavo per l’austriaco Matthias Mayer a 83, quindi nono lo svizzero Stefan Rogentin a 96, decimo il suo connazionale Beat Feuz a 1.02, mentre è 11° l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1.09.

Dominik Paris non spinge al massimo e si accontenta della 20a posizione a 1.58, quindi Guglielmo Bosca è 31° a 1.89, 36° Florian Schieder a 1.98, 48° Matteo Franzoso a 2.38, 59° Pietro Zazzi a 3.29, davanti a Emanuele Buzzi a 3.30. Chiude 62° Giovanni Franzoni a 3.48, 66° Nicolò Molteni a 3.60 e, infine, 74° (davanti a Kilde) Matteo Marsaglia addirittura a 6.84.

A questo punto il programma di Beaver Creek prevede nella serata di domani la seconda ed ultima prova, quindi da venerdì si inizierà a fare sul serio con due discese consecutive, prima che domenica si chiuda il calendario sulle nevi del Colorado con un superG.

