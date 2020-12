Sci Alpino

Sci alpino, Dominik Paris vince di nuovo sulla Stelvio: è poker in discesa

SCI ALPINO - L'azzurro scende in maniera quasi perfetta e sbaraglia tutti gli avversari, rifilando 39 centesimi a Beat Feuz e 42 a Matthias Mayer. Dopo la doppietta discesa-SuperG dello scorso anno, è la quarta vittoria in discesa a Bormio per l'altoatesino.

