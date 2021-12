Salta l'ultima gara di sci alpino dell'anno: il SuperG di Bormio non si disputerà a causa delle condizioni della neve.

Sul sito della FIS, infatti, si legge che

a causa delle condizioni della neve, la gara di oggi è cancellata visto che non si può gareggiare in sicurezza.

Nella notte di Bormio ha piovuto molto, con temperature abbastanza alte accompagnate in mattinata anche da raffiche di vento. Folate a parte, la pioggia non fa di certo bene alla neve, che si trasforma in poltiglia e per questo la giuria di gara ha deciso di preservare gli atleti da qualsiasi tipo di rischio.

Questo SuperG sarebbe stato l'ultima gara di sci alpino dell'anno. L'appuntamento con il Circo Bianco è dunque per il 2022: si riparte martedì 4 gennaio con lo slalom femminile di Zagabria, cui farà seguito l'indomani quello maschile. Attendiamo invece di sapere la nuova data per il recupero di questa prova di velocità.

