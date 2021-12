Sci Alpino

Run of the Day: Paris da impazzire, sua la discesa di Bormio

Dominik-Dominante. Paris vince per la 7a volta sulla Stevio (contando anche il SuperG) 6a in discesa. L’azzurro è protagonista di una gara a senso unico, 20 successi in coppa del mondo e 40 podi, che giornata per Domme!

00:02:49, 2 ore fa