Toh, chi si rivede a Chamonix! Un Henrik Kristoffersen in versione "The Revenant" mette da parte l'uscita di sabato e le difficoltà senza fine degli ultimi tempi e si prende alla sua maniera il secondo slalom su La Verte des Houches, conquistando il suo secondo successo stagionale dopo quello di Madonna di Campiglio. Sulla 3Tre era servita una seconda manche stellare, stavolta il norvegese costruisce il suo successo già nella prima discesa, chiusa al comando con autorità. Alla resa dei conti, però, non c'è nulla di scontato: la pista si rovina in fretta e gli svizzeri alla riscossa, Ramon Zenhausern e Sandro Simonet sognano una clamorosa doppietta. Ma il nativo di Lorenskog non si scompone, gestisce la gara senza rinunciare ad attaccare e torna ad esultare. E se Zenhausern tiene aperta la classifica di specialità, Simonet entra nel libro dei record: 27 posizioni recuperate nella seconda manche, eguagliando il connazionale Marc Berthod. Che giornata!