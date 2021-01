Sci Alpino

Slalom Chamonix, Clement Noel vince dopo un anno

In una gara pazza con Aerni che rimonta dalla 29esima alla quarta posizione, vince il francese che era terzo dopo la prima manche. Di lui podio invertito rispetto alla prima prova: secondo Zennhausern e terzo Schwarz. Noel è il settimo vincitore in otto gare e per lui arriva la prima vittoria dopo un anno di digiuno.

