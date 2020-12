Chi in questi giorni si è sintonizzato sui canali di Eurosport durante le gare di sci alpino avrà spesso sentito nominare questo ragazzo: Alex Vinatzer.

Per i neofiti della neve potrebbe essere un nome nuovo, per chi segue lo sci da tempo, invece, Vinatzer non è affatto una novità, ma un giovane promettente che si è affacciato al mondo dei grandi già da qualche tempo e che al collo può vantare un bronzo mondiale nel team event di Are 2019.

Ma torniamo indietro di un passo per cercare di capire chi è Alex Vinatzer

Un giovane già competitivo

Come spesso siamo abituati a dire, un po’ per mancanza di strutture adeguate, un po’ per carenza di allenatori, i talenti sportivi in Italia esplodono tardi. Così sono casi speciali quelli come Jannik Sinner, ex ragazzino prodigio dello sci che ora sta scalando a rapide falcate la gerarchia del tennis, mentre non ci sogniamo nemmeno di avere in casa fenomeni come Mikaela Shiffrin, che vinceva la sua prima gara di Coppa del Mondo a 17 anni.

Eppure Alex Vinatzer, per essere un talento italiano, è piuttosto precoce. Nato a Bolzano il 22 settembre 1999, Alex si è fatto presto conoscere nell’ambiente sciistico: in Coppa Europa, per esempio, ha vinto lo slalom di Levi nel 2018, ma prima ancora si era fatto notare alle Olimpiadi Giovanili Invernali a Erzurun (Turchia) nel 2017 con la doppietta sia in slalom, sia in gigante. Al collo porta anche l’oro in slalom dei Mondiali Juniores del 2019.

Specialista prevalentemente dei pali stretti, come dicevamo ai Mondiali dello scorso anno, 20 anni ancora da compiere, si è portato a casa in bronzo nella gara di squadra insieme a Irene Curtoni, Lara Della Mea e Simon Maurberger, una veterana e altri due emergenti dello sci azzurro.

Non solo. I meno attenti probabilmente non se lo ricordano, ma in quest’anno solare Vinatzer è già salito sul podio: a gennaio del 2020, quindi nella scorsa stagione, è arrivato terzo a Zagabria, alle spalle di Clement Noel e Ramon Zenhaeusern.

Alex ha anche un sito ufficiale, su cui si possono leggere alcune curiosità interessanti: un dato mostrato con orgoglio, in occasione dei Mondiali di Are, è che Vinatzer in quella gara è riuscito a battere Michael Matt, argento nella gara di slalom, e che nello stesso slalom Alex si è aggiudicato il miglior tempo della seconda manche.

La stagione 2020-2021

Anche se, come abbiamo già detto, il gardenese si è cimentato in passato in gigante (e anche in SuperG), la sua specializzazione è nettamente virata sui rapid gates. In Coppa del Mondo, infatti, dal suo debutto (Levi 2017) ha disputato soltanto slalom e team event. In questa stagione è già partito col gas aperto a tutta: un quarto posto lunedì sulla Gran Risa, in Alta Badia, dopo il miglior tempo della prima manche e un erroraccio nella seconda, e il terzo posto in notturna sul temibile Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, questo martedì.

E tutto questo nonostante un intervento chirurgico: un mese fa, dopo due giorni di mal di pancia, è stato operato di appendicite. Ma, come abbiamo potuto vedere, Vino è completamente recuperato.

Vinatzer al di fuori dello sci

Di lui non si sa ancora molto, al di fuori delle piste, ma Alex parla cinque lingue (italiano, tedesco, ladino, inglese e francese) e nel tempo libero gli piace giocare a tennis tavolo. L’unico episodio curioso che l’ha coinvolto risale a Schladming, lo scorso gennaio. La famosa streaker Kinsey Wolanski irruppe in pista proprio mentre Vinatzer stava tagliando il traguardo (fu sesto, niente male come risultato in uno dei templi dello sci alpino), mostrando un cartello con la scritta “RIP Kobe”, in occasione della morte di Kobe Bryant, ma Vino non se la prese affatto e anzi posò con lei (vestita) in una foto.

Impareremo a conoscerlo perché questo ragazzo ha dimostrato di essere il nome giusto per un ricambio generazionale almeno nello slalom. Del resto la classifica di specialità parla chiaro: Alex è quarto con 110 punti alle spalle di Henrik Kristoffersen (140), Manuel Feller (130) e Ramon Zenhaeusern (120). E tra poco c’è Zagabria, che gli ha già regalato una gioia.

