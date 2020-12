Dalla tradizionale apertura di Soelden alle finali di Lenzerheide: la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 è come sempre garanzia di spettacolo. Dopo il trionfo nella passata edizione della nostra Federica Brignone, chi saprà conquistare la Sfera di cristallo più ambita? L'azzurra proverà a ripetersi, ma la concorrenza è più che mai agguerrita. A partire da Mikaela Shiffrin, al rientro in gara dopo aver concluso in anticipo la scorsa stagione a causa della morte del padre. La favorita numero uno, a detta di molti, è la slovacca Petra Vlhova, fenomenale nelle prove tecniche e in grande crescita anche nelle discipline veloci. E poi Marta Bassino, che dopo il quinto posto finale del 2020 proverà a fare il definitivo salto di qualità. Occhio, infine, alla polivalenza delle svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin. Se troveranno continuità, saranno anche loro della partita.