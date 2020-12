Non una grande prova, almeno guardando l'ordine d'arrivo, per le italiane nello slalom di Semmering. La migliora è Marta Rossetti che si piazza 11a ed è l'unica che può “festeggiare” considerando le 15 posizioni recuperate dalla 1a manche e, sopratutto, un 11° posto che vale il suo miglior risultato in carriera. La Brignone, però, si piazza solo 16a e ha deciso di non gareggiare a Zagabria per puntare ad altro, addirittura 24a la Curtoni.

Gisin rompe il tabù slalom per la Svizzera: che gara!

Federica Brignone

Non sono contentissima della prestazione perché non riesco ancora a sciare come vorrei in slalom. Anche oggi sono partita bene e poi mi sono un po’ persa durante il tracciato. Adesso salterò Zagabria. Penserò a St. Anton e alle prossime gare di velocità

Marta Rossetti

Nella seconda manche sono partita con i primi numeri e sono riuscita a esprimermi al meglio, mi dispiace per avere commesso un errorino nella parte più pianeggiante. Ho recuperato tante posizioni e sono felice. Questa gara mi insegna che devo entrare in forma un po’ prima, perché a Levi ho perso due gare. Speriamo di proseguire al meglio nel resto della stagione, senza dubbio questo è il momento più giusto per essere in forma, ora speriamo per Zagabria

Irene Curtoni

Nella prima manche non ho mai trovato il ritmo, nella seconda mi era sembrato di essere riuscita a prendere un miglior ritmo, ma non è stato così. Non mi capacito di quello che sia successo, perché sono in forma. Ripartirò da capo a Zagabria

