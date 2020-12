Sci Alpino

Coppa del Mondo Sci Alpino, Cochrane-Siegle non vince ma dà spettacolo: "Che attitudine"

COPPA DEL MONDO - Prima un salto, poi una contro-rotazione: lo sciatore statunintense, vincitore del Super G a Bormio, non si riesce a ripetere in discesa, ma nessuno potrà dire che non ce l'ha messa tutta per vincere. Il rischio è il suo mestiere, come si vede da queste immagini...

00:00:54, 18 Visualizzazioni, 31 minuti fa