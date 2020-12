Il Re della Stelvio ci doveva una risposta dopo il suo scialbo Super G (18°) di martedì e la risposta è arrivata: Dominik Paris parte fortissimo nella discesa di Bormio, scia come sa, si fida molto di più rispetto al giorno precedente e la pista risponde positivamente. Domme va lunghissimo sul salto di San Pietro e per qualche secondo assapora il podio (6 centesimi di ritardo nell'ultimo parziale) ma per 7 centesimi si deve accontentare della quarta piazza, a 13 centesimi dal vincitore. Dopo quattro vittorie consecutive, cinque negli ultimi sei anni, Paris chiude quarto e cede lo scettro. Ma con un sorriso grande per aver ritrovato la forma e le sensazioni che cercava da tempo.