Sci Alpino

Coppa del Mondo Sci Alpino: Foss-Solevaag show! Rivivi la sua vittoria in slalom a Flachau

SCI ALPINO - Il norvegese si scatena nello slalom di Flachau e coglie la prima vittoria in carriera: e così fanno 6 vincitori diversi in 6 gare in stagione in slalom. Il meglio degli sport invernali è LIVE su Eurosport ed Eurosport Player.

00:01:21, 381 Visualizzazioni, un' ora fa