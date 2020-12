Tutti si aspettavano la solita lotta Shiffrin-Vlhova, quella che caratterizzava le ultime due stagioni dello slalom e invece a spuntarla è Michelle Gisin, 27enne svizzera che riporta la sua nazionalle alla vittoria nella specialità dopo quasi 19 anni di attesa. . Prima vittoria dunque per una Gisin che risulta essere la sciatrice che sbaglia meno di tutte: la svizzera spinge fino all'ultima porta e si guadagna la prima vittoria in carriera. Dietro di lei una fantastica Katharina Liensberger, anche lei autrice di un'ottima seconda manche, mentre Mikaela Shiffrin si deve accontentare del terzo gradino del podio (podio numero 99 in carriera), dopo aver staccato il primo crono nella prima manche. Sfuma così la vittoria numero 44 in slalom per la campionessa USA.