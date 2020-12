Sci Alpino

Coppa del mondo Sci alpino, Gisin rompe il tabù slalom per la Svizzera: che gara!

COPPA DEL MONDO - Per la prima volta dopo tre anni Vlhova o Shiffrin non vincono uno slalom di coppa: il successo va a Michelle Gisin che dopo oltre 18 anni riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio in slalom.

00:03:14, 789 Visualizzazioni, un' ora fa