Coppa del Mondo Sci Alpino: Marta Bassino imbattibile! 4 vittorie su 5 in gigante: riguardala

SCI ALPINO - Quattro vittorie su cinque in gigante in Coppa del Mondo: Marta Bassino vince ancora a Kranjska Gora, confermandosi la donna da battere in questa specialità in questo momento. Il meglio degli sport invernali è LIVE su Eurosport ed Eurosport Player.

