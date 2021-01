Sci Alpino

Coppa del mondo Sci Alpino, Urs Kryenbuehl, brutta caduta di testa sulla Streif

SCI ALPINO - Schianto di testa a 140 km/h per lo sciatore svizzero proprio negli ultimi metri della discesa di Kitzbuehel. L'elvetico è finito a terra all'ultimo salto scivolando per parecchi metri oltre il traguardo e rimanendo immobile per qualche istante. I soccorsi sono arrivati subito: fortunatamente è cosciente e vigile.

