Mikaela Shiffrin mette tutte in fila nella prima manche dello slalom speciale di Semmering , terza prova stagionale. La campionessa statunitense, nonostante qualche imprecisione nella primissima parte di gara, trova tanta velocità nella parte centrale della Panorama e riesce a chiudere in testa la prima frazione con il tempo di 51.09, solo due centesimi meglio di Michelle Gisin .

Sarà con tutta probabilità un affare tra loro due la seconda manche, in programma dalle ore 18.15 (Eurosport 1). Katharina Liensberger accusa 32 centesimi di ritardo mentre Petra Vlhova , grande favorita della vigilia in quanto vincitrice delle prime due prova di questa specialità a Levi tra il 21 e il 22 novembre scorso, ha 89 centesimi di ritardo ed è chiamata a un mezzo miracolo nella seconda prova.

Federica Brignone è la migliore delle italiane in gara, anche se le notizie non sono affatto buone: Fede è 14a a 2.19 dalla prima, Irene Curtoni (che a Levi aveva fatto un 8° e un 11° posto) è 19a a 2.42. Marta Rossetti, Lara Della Mea e Martina Peterlini attardate. Marta Bassino non conclude la sua prova.