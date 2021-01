Ci potrebbero essere delle novità clamorose in merito alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile prevista a Wengen (Svizzera) dal 15 al 17 gennaio: in programma due discese venerdì e sabato e lo slalom domenica .

Le prove sul Lauberhorn, infatti, sono a forte rischio per via della pandemia Covid-19, nonostante anche sulle nevi elvetiche l’evento si terrà senza pubblico e privo di qualunque manifestazione connessa. Come è noto, da martedì 12 gennaio gli uomini saranno impegnati nella delle tre prove di discesa, in vista delle gare veloci citate precedentemente, a precedere l’appuntamento tra i rapid gates.