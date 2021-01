Tommy Ford ha fortunatamente ripreso conoscenza e ha aperto gli occhi dopo il bruttissimo incidente occorsogli durante la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo statunitense è caduto nell’ultimissima parte della durissima pista svizzera, si è girato sul busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione.

Il 31enne ha perso conoscenza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale. Dopo diversi minuti senza conoscenza, lo sciatore ha riaperto gli occhi e ha potuto parlare col personale medico. Lo US Ski Team comunica che sono escluse complicazioni legate alle lesioni alla testa e al collo, verrà invece valutato nelle prossime ore l’infortunio al ginocchio. Ancora incerti dunque i tempi di recupero, in attesa di capire l’entità del problema al ginocchio.