Aleksander Aamodt Kilde si è infortunato al ginocchio durante un allenamento a Reiteralm (Austria). Il norvegese stava facendo una prova di superG, si è piegato e il suo ginocchio ne ha risentito. A parlare è stato lo stesso sciatore al media norvegese NRK: “ Temo che possa essere qualcosa di serio, andrò in ospedale per degli esami e vedremo. Ne sapremo di più nelle prossime ore “.

Trasportato in ospedale a Innsbruck, Kilde si è sottoposto agli esami di rito e ne sapremo di più nelle prossime ore. Il rischio concreto, però, è che il detentore della Coppa del Mondo di sci alpino si sia procurato una lesione al crociato e debba chiudere in anticipo la stagione, senza poter partecipare ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo e senza poter dare l’assalto alla seconda Sfera di Cristallo consecutiva (al momento accusa 158 punti di ritardo dal francese Alexis Pinturault, il norvegese aveva deciso di rinunciare alle due gare in slalom di Flachau per prepararsi al weekend di velocità a Kitzbühel).