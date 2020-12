Dietro al duo scandinavo c’è quello transalpino composto da Alexis Pinturault (+0.42) e Victor Muffat-Jeandet (+0.49), con lo svizzero Ramon Zenhaeusern ottavo a 52 centesimi dalla vetta. Una lotta dunque per il podio e per la vittoria comunque apertissima. Chiudono la Top-10 il britannico Dave Ryding (+0.77) e l’austriaco Marco Schwarz (+0.81).

Non me l’aspettavo, perché ho fatto un errore subito, inoltre mi sentivo lento. La pista ha una tracciatura lenta, ho provato a spingere. Il tracciato si segna, la neve è aggressiva, non si va veloce e bisogna spingere. A volte non essere al 100% forse aiuta perché non si cerca il limite, spero nella prossima gara di stare ancora meglio. Anche nella seconda manche ci saranno piccoli distacchi, bisognerà attaccare dove si può".