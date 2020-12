Marta Bassino, ancora lei! Due giganti e due vittorie per l'azzurra, che si conferma la donna da battere in questa disciplina: dopo la vittoria a Soelden, l'azzurra si ripete in quel di Courchevel. Dopo una prima manche chiusa in seconda piazza, dietro a Petra Vlhova, Marta è bravissima anche nella seconda frazione (miglior tempo in 1.09.72, tempo totale di 2.19.03), dove invece l'avversaria slovacca non riesce a tenere lo stesso livello. Chiuderà terza alla spalle di una spaziale Sara Hector, autrice del secondo miglior tempo di manche. Per Marta Bassino si tratta della terza vittoria in carriera: Killington a novembre 2019, poi Solden a ottobre e ora Courchevel.