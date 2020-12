La Regina delle piste, "La Stelvio", decreta il proprio campione in Super G: è l'americano Ryan Cochran-Siegle, al primo successo in carriera in Coppa del Mondo che arriva a 28 anni. Dopo il primo podio, conquistato con il secondo posto in discesa in Val Gardena il 19 dicembre alle spalle di Kilde, Cochran trova la consacrazione ancora su suolo italico: lo statunitense si mette davanti a tutti di 79 centesimi e porta a 10 i successi statunitensi in specialità. Anche Vincent Kriechmayr ha impressionato ma l'austriaco si deve accontentare della seconda piazza; il terzo e il quarto posto sono della norvegia con Sejersted e Kilde, mentre lo svizzero Caviezel (accreditato per la vittoria) si accomoda in quinta piazza.