Dal tradizionale debutto sul Rettenbach di Soelden alle finali che nel prossimo marzo si terranno nella svizzera Lenzerheide. La Coppa del Mondo 2020/21 riparte senza più combinate e con un solo parallelo in programma. Gli uomini hanno in calendario 38 gare: 9 discese, 7 supergiganti, 10 giganti, 11 slalom, 1 slalom parallelo. Le donne 34: 8 discese, 7 supergiganti, 9 giganti, 9 slalom, 1 slalom parallelo. Entrambi i calendari si snoderanno in 18 diverse località. È prevista una pausa a febbraio per i Mondiali di Cortina (8-21 febbraio). I detentori della coppa generale sono Federica Brignone e Aleksander Aamodt Kilde.