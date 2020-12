L’americano Jared Goldberg ha realizzato il miglior tempo (1’25”48) nella prima prova cronometrata della discesa maschile della Val Gardena. Il velocista statunitense ha chiuso davanti alla coppia composta dal connazionale Bryce Bennett e dal norvegese Kjetil Jansrud, staccati entrambi di 22 centesimi dalla vetta della classifica. Quarto posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ha accusato un ritardo di 25 centesimi. Quinto posto per l’austriaco Max Franz (+0.50), che ha preceduto il francese Nils Alphand (+0.51) e lo sloveno Bostjan Kline (+0.64), scesi rispettivamente con il pettorale numero 52 e 65. Completano la Top-10 il tedesco Romed Baumann (+0.65), l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.66) ed il francese Nicolas Raffort (+0.79). Più staccati ed indietro in classifica gli azzurri. Dominik Paris ha chiuso al ventunesimo posto con un ritardo di 1.30 dalla vetta. Venticinquesimo, invece, Christof Innerhofer (+1.46). Fuori dalla Top-50 gli altri italiani: Matteo Marsaglia (55°), Florian Schieder (57°), Guglielmo Bosca (58°) e Davide Cazzaniga (68°). Non ha terminato la prova Emanuele Buzzi.