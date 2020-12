28 dicembre 2020, non un giorno fortunato per lo sci alpino. Intorno alle 10.30 era arrivata la (prevedibile) notizia del rinvio del Super G di Bormio, località coperta da una forte nevicata come buona parte del Nord Italia. Qualche ora più tardi, anche Semmering è costretta ad inchinarsi per ragioni legate al meteo: la seconda manche del gigante femminile è cancellata. Troppo pericoloso gareggiare in queste condizioni, con transenne e striscioni intorno alla pista letteralmente divelti. E a nulla sono valsi gli speranzosi rinvii dalle 13.00 alle 13.15 e infine alle 13.30, nè la decisione di abbassare la partenza del tracciato sulla pista Panorama. Resta da capire cosa verrà deciso sul recupero della prova, ricordando che domani (martedì 29) è in programma uno slalom pomeridiano sulle nevi della Bassa Austria. Tra le ipotesi, ci sarebbe anche l'idea di disputare la seconda manche in mattinata, ma se ne saprà qualcosa di più dopo le 17, quando ci sarà la riunione dei capitani.