La speranza, già flebile, si è spenta sabato pomeriggio. Dopo il Super G annullato nella giornata odierna, salta anche quello previsto domenica (alle 11.30): troppa neve a Sankt Moritz per poter gareggiare, visto che le precipitazioni non accennano a smettere. Lo ha ufficializzato la FIS dopo il meeting dei capitani, ma il "veto" decisivo è arrivato dall'Istituto di ricerca delle nevi e delle valanghe di Davos, che ha fatto chiudere tutti i comprensori sciistici della regione per il pericolo valanghe. Ora l'idea sarebbe quello di provare a disputare almeno una delle due gare lunedì, ma la previsioni non sembrano dare cenni di miglioramento. Un weekend che farà (e sta già facendo) discutere visto che tali condizioni erano già note e non si è pensato a trovare soluzioni alternative.