Il francese Clement Noel è al comando dello slalom di Zagabria dopo la prima manche. Il transalpino, che ha vinto lo scorso anno sulla Sljeme ed è ancora alla ricerca del primo podio stagionale, ha chiuso la sua prova con il tempo di 59”45, riuscendo a cambiare ritmo nella seconda parte di gara ed in particolare sull’ultimo muretto. In seconda posizione c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 36 centesimi, complice anche un errore evidente nell’ultima parte del tracciato. Bravissimo l’austriaco Manuel Feller, tornato ad alti livelli in questa stagione, che con il pettorale 14 si inserisce al terzo posto con 51 centesimi di ritardo dalla vetta. Dietro di lui il connazionale Marco Schwarz, che accusa 78 centesimi da Noel.