Giorno di convocazioni per quanto concerne la Nazionale di sci alpino femminile che sarà impegnata sulle nevi di Semmering (Austria)lunedì 28 e martedì 29 dicembre per le prove di Coppa del Mondo 2020-2021 di gigante e di slalom. La selezione del Bel Paese sta vivendo un grande momento in Coppa e la tappa in terra austriaca è accompagnata da grandi attese, soprattutto perché tra le porte larghe Marta Bassino e Federica Brignone sono pronte a dare l’assalto al gradino più alto del podio. Come riportato dal sito della FISI, per la due-giorni, sono state convocate le due citate, Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Anita Gulli, Martina Peterlini, Marta Rossetti e la debuttante Carlotta Saracco. La ventunenne azzurra si è meritata la presenza tra le convocate grazie agli ottimi risultati nelle gare Fis tenutesi in Italia. Guardando ai precedenti, le selezione azzurra ha potuto festeggiare la vittoria in due circostanze su questa pista grazie a Deborah Compagnoni in slalom nel 1996 e a Karen Putzer in gigante nel 2002, a cui vanno aggiunti i podi della stessa Compagnoni tra i pali stretti nel ’96 (secondo posto), di Manuela Moelgg in gigante nel 2008 (secondo posto), di Denise Karbon in gigante nel 2002 (terzo posto), di Nicole Gius in slalom nel 2002 (terzo posto) e sempre di Moelgg nel gigante del 2016 (terzo posto).