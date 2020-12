Secondo quanto scritto nella tarda serata di ieri dal Corriere del Ticino, tre elementi della Nazionale elvetica maschile di sci alpino sarebbero risultati positivi al Coronavirus: si tratterebbe di Loïc Meillard, Justin Murisier e Marco Odermatt, mentre sono negativi tutti gli altri atleti. I tre ora saranno costretti a saltare il parallelo valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in programma a Lech, in Austria, venerdì 27 novembre, mentre in caso di negatività, potrebbero far rientro già in occasione della tappa prevista a Val d’Isere, in Francia, con due giganti in programma il 5 e 6 dicembre.