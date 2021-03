9:02 - Gut si ferma!

Lara Gut-Behrami si ferma dopo poche porte! La svizzera in difficoltà sul ripido iniziale, si rialza, forse perchè non in grado di restare nel tracciato. Che tosta quella prima parte, non sarà facile per nessuna! Incredibile!

9:01 - Brignone apre le danze

Federica Brignone è la prima a scendere in questo ultimo gigante stagionale. L'azzurra fa fatica nella prima parte, molto ripida e che ha creato problemi agli uomini ieri, poi trova un buon ritmo. Chiude in 1:12.47. Non è conetnta, vediamo.

8:50 - Qualche nuvola, tracciato italiano

Cielo un po' velato sopra Lenzerheide. Il tracciato della prima manche è stato disegnato da Gianluca Rulfi. Tessa Worley è l'unica atleta in gara ad aver vinto in gigante sulla Silvano Beltrametti.

8:42 - I pettorali delle azzurre

Sono tre le azzurre in gara su diciannove partenti: 1 Federica Brignone, 6 Marta Bassino, 17 Elena Curtoni. Non gareggia Sofia Goggia, che pur ne avrebbe diritto. L'azzurra ha scelto saggiamente di evitare rischi, in quanto non ancora al 100% dopo l'infortunio al piatto tibiale e il miracoloso recupero. Ci sarebbe stata solo in discesa per difendere la Coppa.

8:35 - Ottavo gigante femminile

A Lenzerheide si disputa l'ottavo gigante femminile della stagione. Marta Bassino ne ha vinti ben quattro, mentre gli altri sono andati a Mikaela Shiffrin, Tessa Worley e Petra Vlhova. Apertissima la sfida per il podio di specialità alle spalle della piemontese: oltre alle atlete già citate, sono in corsa anche Michelle Gisin, Federica Brignone e Lara Gut-Behrami.

8:30 - Tutto già assegnato

Le gare odierne varranno solo come vittoria di tappa, perchè le rispettive coppe di disciplina sono state già assegnate a Marta Bassino e Marco Schwarz. La giornata di ieri, inoltre, ha chiuso i conti anche per la classifica generale, eleggendo Petra Vlhova e Alexis Pinturault come nuovi campioni.

8:25 - Ultima giornata: gigante donne e slalom uomini

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti all'ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21! Siamo ai saluti, con il gigante femminile (alle 9 e alle 12) e lo slalom maschile (10.30 e 13.45) a chiudere la stagione iniziata ormai cinque mesi in quel di Soelden.

