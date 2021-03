8:49 - Odermatt in slalom se sarà ancora in corsa

Marco Odermatt ha dichiarato che se dopo la gara di oggi sarà ancora in corsa per la generale disputerà anche lo slalom di domenica. Non lascia nulla al caso lo svizzero!

8:42 - Gli azzurri

Su 22 atleti in gara, ci sono due azzurri: 9 Luca De Aliprandini e 21 Giovanni Borsotti.

8:40 - Odermatt sfida Pinturault

La sfida vale sia per la classifica generale che per quella di gigante: Marco Odermatt ha 25 punti di margine su Alexis Pinturault nella graduatoria di specialità e 31 di ritardo dal francese nella Coppa più preziosa. Per il bersaglio grosso, lo svizzero dovrà vincere, sperare che il rivale non salga sul podio e incrociare le dita nello slalom di domani.

8:35 - Penultima giornata: gigante uomini e slalom donne

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla penultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21! Giornata cruciale, con il gigante maschile (alle 9 e alle 12) e lo slalom femminile (10.30 e 13.30) che assegneranno le ultime coppe di specialità ancora in ballo.

