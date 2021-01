Cambio di programma per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino femminile. La poca neve e le difficile condizioni ambientali in quel di Maribor hanno convinto la FIS a spostare i due giganti in programma nel weekend del 16-17 gennaio. Si resterà in Slovenia, ma le ragazze si daranno battaglia a Kranjska Gora. In questa storica località per il Circo Bianco la neve sembra essere presente in quantità e dunque ci dovrebbero essere le condizioni ideali per dare vita a due gare di assoluto spessore tecnico, dove le sciatrici italiane proveranno a essere grandi protagoniste: Federica Brignone e Marta Bassino sono le punte di diamante azzurre e proveranno a fare saltare il banco. Il calendario è confermato: sabato 16 gennaio prima manche alle ore 11.00 e seconda alle ore 14.00; domenica 17 gennaio prima manche alle ore 09.15 e seconda manche alle ore 12.15.