Un’altra assenza pesante in quel di St. Moritz per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo Mikaela Shiffrin, Nicol Delago, Tamara Tippler . Non sarà della partita nemmeno Nina Ortlieb , cioè l’austriaca vincitrice dell’ultimo superG disputato in Coppa del Mondo a La Thuile lo scorso 29 febbraio 2020, per un centesimo davanti a Federica Brignone. Proprio prima che la combinata successiva venisse cancellata e il circuito poi definitivamente fermato causa Covid-19 con le atlete già in Svezia, ad Aare.

Ebbene Nina, figlia di quel Patrick campione olimpico in discesa ad Albertville 1992 e oro iridato 1996 a Sierra Nevada, è caduta ieri in giornata durante un allenamento a Obergurgl, in Austria, nel Tirolo, paese situato nel comune di Sölden, riportando un problema al ginocchio ancora non completamente specificato: la notizia è stata riportata dal noto telecronista austriaco Peter Brunner su ORF TV nella tarda serata. Di sicuro non sarà presente a St. Moritz il prossimo weekend, ma a quanto trapela l’obiettivo sarebbe quello di gareggiare due settimane dopo in Val d’Isere, dove sono in programma discesa e superG, motivo per cui l’infortunio non dovrebbe essere particolarmente grave Ma il condizionale è ancora d’obbligo.