Sempre e solo Norvegia in Val Gardena. Aleksander Aamodt Kilde concede il bis dopo il superG e conquista la vittoria in discesa libera. Dodicesimo successo dal 2009 per un norvegese sulla Saslong e terzo in carriera per Kilde su questa pista. Un dominio incontrastato della nazione scandinava, che conferma un feeling eccezionale con la Saslong. Secondo posto e primo podio della carriera per l’americano Ryan Cochran-Siegle, staccato di 22 centesimi dal vincitore. In terza posizione ha chiuso lo svizzero Beat Feuz con 54 centesimi da Kilde. Quarti a pari merito lo statunitense Bryce Bennett ed il norvegese Kjetil Jansrud, entrambi staccati di 62 centesimi dalla vetta della classifica.