La Val Gardena si conferma una seconda casa per la Norvegia. Nel superG odierno Aleksander Aamodt Kilde è andato a conquistare la sua prima vittoria della stagione, in quello che è il suo secondo succeso in carriera sulla Saslong, il settimo in dieci gare per un norvegese dal 2015. Una grande prova quella di Kilde, che ha fatto la differenza nella parte finale, chiudendo con 12 centesimi di vantaggio sullo svizzero Mauro Caviezel, che ha sfiorato la seconda vittoria nella specialità dopo quella ottenuta in Val d’Isere. Norvegia che ha piazzato la doppietta sul podio, visto che al terzo posto si è classificato Kjetil Jansrud, che ha accusato un ritardo di 21 centesimi dal connazionale.