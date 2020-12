Brignone: "Non riesco a sciare come vorrei in slalom"

Amici di Eurosport benvenuti all'ultimo appuntamento con lo sci alpino di questo 2020: sulla Stelvio di Bormio è in programma la discesa libera. Dopo il Super G di martedì vinto da Cochran-Siegle è tempo di incoronare il re della velocità. Negli ultimi 4 anni ha sempre trionfato Dominik Paris (5 vittorie in totale, 6 con quella in Super G nel 2018): vedremo se Domme riuscirà a ripetersi anche quest'anno, anche se le sue condizioni non sono ancora ottimali. Appuntamento alle 11.30 per il via, ovviamente su Eurosport 1.