10:47 - Gisin così così

Meglio di ieri, ma non ancora ai livelli che sperava. Michelle Gisin chiude settima, dietro a Brignone, a 1.32 da Goggia.

Coppa del Mondo 2020-21 Goggia: “Volevo vincere per regalare il campanaccio alla mia mucca" 20 ORE FA

10:44 - Suter giù dal podio

Non la miglior Corinne Suter, neanche oggi. La svizzera paga progressivamente e finisce quinta, a 1.10 da Goggia e dietro anche a Vlhova.

10:42 - Vlhova quarta

Che brava, anche oggi, Petra Vlhova! Non pulita, in difficoltà in alcuni tratti, ma sempre concentrata e veloce: è quarta a 1.05 da Goggia. Brignone scala in quinta piazza.

10:39 - Gut vicina a Goggia!

Ottima gara di Lara Gut, la prima ad avvicinarsi a Goggia! La svizzera perde progressivamente in alto, ma recupera in fondo e chiude a 27 centesimi dall'azzurra. Ma lei non sembra contenta...

10:37 - Marsaglia sesta

Buona prova per metà gara di Francesca Marsaglia, in ripresa dopo la prova di ieri. Nel finale l'azzurra perde un po' troppo e si piazza sesta.

10:34 - Johnson seconda!

Sempre terza in stagione in discesa, anche oggi Breezy Johnson può andare sul podio! La staunitense sbaglia tanto ma non perde mai troppa velocità e chiude a 89 centesimi da Goggia, in seconda posizione. Brignone scala in terza.

10:30 - Fuori anche la Lie

Terza atleta che non completa la prova: è la norvegese Lie. Siamo appena al pettorale 10, gara ancora lunghissima. Ma Goggia ha già messo lì un garone, chi può andare a prenderla?

10:26 - Goggia pazzesca!

Fa un altro sport! Pazzesca, ancora una volta, Sofia Goggia! Sempre in spinta, sempre estremamente veloce: una piccola sbavatura nella tripla prima del tratto finale, ma non ce n'è per le altre: chiude con 1.26 su Federica Brignone, che ricordiamolo, aveva fatto un'ottima prova!

10:24 - Si riparte con Siebenhofer

Dopo una decina abbondante di minuti di pausa la gara riparte con Ramona Siebenhofer. L'austriaca sbaglia già nella parte alta e vanifica la sua prova, chiudendo ben lontana da Brignone.

10:18 - La situazione provvisoria

Mentre la gara deve ancora riprendere, c'è sempre Federica Brignone in testa con 31 centesimi su Kira Weidle e 1.19 su Ragnhild Mowinckel. Sono partite in sette ma solo cinque sono arrivate al traguardo (è uscita anche la svizzera Haehlen).

10:13 - Ledecka contro le reti!

Brutta caduta di Ester Ledecka! La ceca va lunga di linea in curva e finisce contro le reti nella parte finale del tracciato. Sembra stare abbastanza bene, le si sono staccati entrambi gli sci. Stava volando! Aveva 75 centesimi su Brignone al penultimo intermedio. Gara ovvimente interrotta.

Urs Kryenbuehl, brutta caduta a 140 km/h sulla Streif

10:09 - Mowinckel lontana, Weidle seconda

Non tiene il ritmo di Federica Brignone, Ragnhild Mowinckel. Molto meglio la tedesca Kira Weidle, che paga qualcosa nel secondo tratto di gara ma rimane in scia all'azzurra e chiude seconda a 31 centesimi.

10:04 - Brignone super!

Ottima gara di Federica Brignone, finalmente contenta al traguardo! Pulita, con linee dirette e sempre veloce: l'azzurra chiude con 1.20 su Stuhec!

10:02 - Venier dietro

Dopo la caduta di ieri, Stephanie Venier non rischia a tutta e chiude seconda a 33 centesimi da Stuhec.

10:00 - Si parte!

La discesa di Crans Montana inizia con Ilka Stuhec, non brillante ieri. La slovena chiude in 1:30.21, rischiando grosso prima dell'ultimo salto. Neanche oggi è sembrata particolarmente veloce.

09:54 - Le condizioni meteo

Ci si aspettavano condizioni meteo peggiori a Crans Montana e col passare delle atlete potrebbe addirittura migliorare. La pista è più pulita rispetto a ieri.

09:51 - Le azzurre in gara

Sono sette le italiane in gara a Crans Montana: 3 Federica Brignone, 9 Sofia Goggia, 14 Francesca Marsaglia, 19 Elena Curtoni, 20 Laura Pirovano, 29 Nadia Delago, 49 Roberta Melesi. Non c'è, come previsto, Marta Bassino.

09:45 - Quinta discesa stagionale

Sulle nevi di Crans Montana si replica la discesa di venerdì e sarà la quinta prova stagionale in questa disciplina: Sofia Goggia ha vinto tre volte (Val d'Isere 2, Sankt Anton e Crans Montana 1), mentre Corinne Suter ha conquistato la gara di Val d'Isere 1). La bergamasca ha allungato nella classifica di specialità, portandosi a 380 punti, contro il 240 di Breezy Johnson e i 238 proprio di Suter.

09:30 - Discesa bis a Crans Montana, salta Kitz

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Oggi è in programma la seconda discesa femminile di Crans Montana (alle 10). Niente discesa maschile in quel di Kitzbühel, invece. Pioggia e neve hanno costretto ad annullare la gara e si attendono novità per la giornata di domenica, dove è in programma il Super G.

Sofia Goggia fa tris! Che vittoria a Crans Montana

Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Player Eurosport. Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui la Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la stagione 2020/21. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it il nostro Poligono360 con Dario Puppo e Max Ambesi a raccontarvi il meglio e il peggio della stagione invernale.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Ancora Kilde: anche la discesa sulla Saslong parla norvegese

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Coppa del Mondo 2020-21 Paris: "Sul podio a un anno dall’infortunio: indimenticabile" 20 ORE FA