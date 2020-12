12:14 - Super Cochran!

C'è uno statunitense a rovinare la festa norvegese! Si tratta di Ryan Cochran-Siegle, che mette i brividi a Kilde e si piazza secondo a 22 centesimi. Jansrud scala in terza piazza.

Coppa del Mondo 2020-21 Kilde graffia nel Super G sulla Saslong, Paris 12esimo UN GIORNO FA

12:08 - Baumann meglio di Kriechmayr

Romed Baumann è il terzo atleta a contenere il distacco da Kilde sotto il secondo: quarto posto per il tedesco, appena davanti a Vincent Kriehmayr. Sono scesi in dieci. Dietro al leader ci sono Jansrud e Janka.

12:04 - Cater indietro

Martin Cater non ripete l'exploit della Val d'Isere e finisce molto lontano dalla vetta norvegese: ottavo a 2.01.

12:01 - Ancora Kilde!

Che gara, di nuovo, di Aleksander Aamodt Kilde! Devastante il norvegese, come ieri: 62 centesimi il suo vantaggio su Jansrud. Profumo di doppietta?

11:56 - Janka secondo

Ottima prova di Carlo Janka, che recupera nel finale e chiude a soli 16 centesimi da Jansrud. Il norvegese non è stato impeccabile nell'ultimo tratto.

11:51 - Jansrud in palla

Col pettorale numero 3 Kjetil Jansrud segna un subito un tempo importante, grazie a una da applausi. 86 centesimi di vantaggio su Ganong. Ieri è stato terzo, sarà ancora podio per lui?

11:43 - Sette italiani in gara

Sono sette gli azzurri al via della discesa della Val Gardena: Dominik Paris (17), Christof Innerhofer (18), Matteo Marsaglia (23), Emanuele Buzzi (32), Davide Cazzaniga (38), Guglielmo Bosca (52), Florian Schieder (53).

11:39 - Iniziano anche gli uomini in Val Gardena

La gara femminile prosegue, ma sulla Saslong della Val Gardena tocca alla discesa maschile. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la prova opaca del Super G.

11:36 - Super Lie!

Che gara della norvegese Lie! Trema Sofia. Col pettorale 30 rimane in testa fino al penultimo intermedio, poi sbaglia e finisce quarta con 33 centesimi di ritardo! Bravissima, e che rischio per Goggia!

11:23 - Gara da seguire, questa la top 10 provvisoria

Sofia Goggia rimane saldamente al comando, anche se bisogna seguire ancora qualche atleta prima di rilassarsi. Dietro all'azzurra ci sono Suter, Johnson, Weidle, Siebenhofer, Stuhec, Ledecka, Gisin, Gut e Puchner.

11:18 - Nadia Delago non brilla

Qualche difficoltà di troppo per Nadia Delago, che si piazza 18esima a 2.27. A chiudere la classifica ci sono sempre Vlhova e Bassino.

11:14 - Gisin brava a metà

Anche Michelle Gisin spaventa Goggia, restando in luce verde fino al penultimo intermedio, prima di sbagliare sulla compressione. La svizzera chiude ottava.

11:11 - Stuhec sesta

Dopo il quarto posto di ieri, Ilka Stuhec si piazza al sesto provvisorio. Ma in alto la slovena era volata fino a -0.88 da Goggia, nessuna come lei in quel tratto. Certo che Sofia da metà in giù è stata clamorosa.

11:07 - Curtoni, che peccato

Elena Curtoni chiude nona, ma c'è qualche rammarico per la parte finale dopo esser stata in luce verde nei primi tre intermedi.

11:05 - La classifica provvisoria

Sofia Goggia è in testa quando sono scese 15 atlete. Dietro di lei Suter, Johnson, Weidle e Siebenhofer. Pirovano è nona.

11:03 - Johnson, che brividi!

Breezy Johnson spaventa eccome Sofia Goggia! La statunitense, terza ieri, vola a -0.74 nella parte alta ma si scompone nel finale e chiude terza per 27 centesimi! Che conferma!

11:01 - Siebehofer e Gut non spaventano Goggia

Sono scese altre due big, ma nessuna si è avvicinata al tempo di Sofia Goggia. Ramona Siebenhofer chiude quarta, Lara Gut sesta. Entrambe a distanza di sicurezza.

10:53 - Scese le prime 10, Goggia in testa

Sorride all'angolo del leader Sofia Goggia, al comando della seconda discesa della Val d'Isere quando sono scese le prime dieci atlete. Alle sue spalle Corinne Suter (+0.24) e Kira Weidle (+0.59). Sesta Pirovano, ottava Marsaglia, decima Bassino.

10:49 - Suter seconda!

Altra grande prova di Corinne Suter, che domina in alto ma perde nella parte centrale e si arrende a Goggia per 24 centesimi. Che gara, che duello!

10:46 - Ledecka terza, Marsaglia in difficoltà

Ester Ledecka conferma la buona prova della prima discesa e si piazza in terza posizione provvisoria a 0.75 da Goggia. Ancora in difficoltà Francesca Marsaglia, che non trova feeling con questa pista e finisce sesta a 2.11 dalla vetta.

10:42 - Pirovano discreta

Laura Pirovano si inserisce al quarto posto a 1.47 da Goggia con una buona prova, soprattutto in alto. La top 10 non è utopia. Seconda sempre Weidle, terza la Ortlieb a 1.33. Ancora in difficoltà Vhlova (+2.58), che però ha fatto meglio di Bassino (+3.24).

10:35 - Goggia spettacolare!

Strepitosa prova di Sofia Goggia! L'azzurra rimane vicina alla Weidle in alta e stavolta non sbaglia dopo la compressione! Chiude in testa di 59 centesimi col tempo di 1.44.70. Ottima anche oggi, vediamo se sarà da podio!

10:33 - Weidle davanti

Confermate le sensazioni "negative" su Bassino, con la tedesca Weidle che abbassa il tempo dell'azzurra addirittura di 2.65! Buona la sua prova ovviamente. Ora Goggia.

10:31 - Si parte! Subito Bassino

Marta Bassino chiude in 1.47.94. Poche sbavature, ma il tempo è più alto di quello di ieri. Speriamo la pista sia più lenta, anche se l'azzurra è sembrata un po' titubante. Ricordiamo che ieri ha chiuso 16esima.

10:24 - Stagione finita per Schmidhofer

Ha fatto temere davvero per il peggio Nicole Schmidhofer dopo la tremenda caduta di ieri. L'austriaca ne è uscita con un danno al crociato e al collaterale del ginocchio sinistro e per lei la stagione è già finita. In bocca al lupo per il recupero! Non ci sarà neanche la statunitense McKennis, la migliore nella prima prova e caduta anche lei nello stesso punto di Brignone e Schmidhofer.

Trancia le reti di protezione a 115 km/h: ansia per Schmidhofer

10:20 - Bassino insegue Vlhova

Nella prima discesa Marta Bassino ha guadagnato una decina di punti su una Vlhova apparsa in difficoltà, oggi l'azzurra vorrà fare ancora meglio. Ricordiamo che tra le big della generale, oltre al forfait odierno di Brignone, manca anche Mikaela Shiffrin.

10:09 - Sette italiane al via, forfait Brignone

Sono 50 le atlete in gara nella discesa francese e sette le italiane: Marta Bassino ha il pettorale numero 1, poi Sofia Goggia (3), Laura Pirovano (6), Francesca Marsaglia (8), Elena Curtoni (17), Nadia Delago (21) e Verena Gasslitter (46). Dà forfait, invece, Federica Brignone, caduta ieri dopo metà tracciato. Vediamo se la valdostana recupererà per il Super G di domenica.

Brignone, che paura! L'azzurra va contro le protezioni

10:04 - Seconda discesa stagionale per le donne

A quasi due mesi dal debutto stagionale da Soelden, si è disputata venerdì la prima discesa femminile della Coppa del Mondo 2020/21. La detentrice della coppa di specialità Corinne Suter si è imposta con una prova spettacolare davanti alla nostra Sofia Goggia e alla statunitense Breezy Johnson. Oggi va in scena la rivincita!

9:55 - In Val d'Isere c'è la seconda discesa femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Si parte con la discesa femminile in Val d'Isere (alle 10.30), a seguire ci sarà la discesamaschile (11.45) dalla Val Gardena sulla mitica Saslong.

Notizie e approfondimenti

