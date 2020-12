Rivivi il Super G uomini in Val Gardena (contenuto premium)

13:05 - Senza punti gli altri italiani

Nessuna prestazione degna di nota per gli ultimi italiani gara: finiscono tutti fuori dai 30 tranne Tonetti e Cazzaniga che non concludono la gara. Vince Kilde, è la sua quinta vittoria in Coppa del Mondo. Sul podio Mauro Caviezel e Jansrud. Dodicesimo Paris. IL REPORT DELLA GARA

12:40 - Ancora 5 italiani in gara

La gara prosegue senza scossoni, con ancora cinque italiani che devono prendere il via: Riccardo Tonetti (33), Guglielmo Bosca (40), Florian Schieder (48), Matteo Marsaglia (51), Davide Cazzaniga (58).

12:34 - Gare in ghiaccio

Kilde, Caviezel, Jansrud nel Super G della Val Gardena. Suter, Goggia, Johnson nella discesa della Val d'Isere. I podi delle due gare sembrano cristallizzati.

12:24 - Buzzi e Innerhofer indietro

Non incidono sulla Saslong Emanuele Buzzi e Christof Innerhofer. Gli azzurri non trovano mai ritmo e chiudono rispettivamente 16esimo e 18esimo. Il migliore dei nostri resta Paris, al momento 11esimo.

12:16 - Jansrud terzo

Grande Norvegia in Val Gardena! Kjetil Jansrud se la gioca sui centesimi per la testa della classifica, ma una sbavatura finale lo relega al terzo posto per 21 centesimi.

12:12 - Super Kilde!

Gran gara di Kilde, che mostra i muscoli da metà in giù e accende la luce verde sul traguardo per 12 centesimi. Gran prova. Secondo Caviezel, terzo Mayer.

12:08 - Odermatt così così

Marco Odermatt scia alla grande in alto, ma sbaglia nel finale e perde tanto: è quinto a 86 centesimi da Caviezel.

12:05 - Poche sorprese in Val d'Isere

Nessuna delle ultime a scendere nel Super G femminile è riuscita ad inserirsi nelle posizioni di vertice. Il podio rimane Suter-Goggia-Johnson.

11:59 - Che Caviezel!

Ha vinto il primo Super G stagionale e oggi vuole ripetersi! Mauro Caviezel domina la parte alta, perde qualcosa in fondo ma chiude davanti a Mayer di 22 centesimi. Paris è sesto al momento.

11:55 - Mayer al comando

Ottima prova del due volte campione olimpico Matthias Mayer, che svernicia di 44 centesimi Allegre nonostante un errore in alto. Non sarà facile fare meglio dell'austriaco.

11:51 - Allegre e Feuz meglio di Paris

Tutti vicini gli atleti scesi fin qui nel Super G sulla Saslong. Il francese Allegre comanda con 27 centesimi su Feuz e 36 su Paris.

11:49 - Pirovano discreta

In Val d'Isere Laura Pirovano ha chiuso al 13esimo posto provvisorio, appena davanti a Marta Bassino. Sempre Suter in testa, davanti a Goggia e Johnson.

11:47 - Paris ok

1.27.43 il tempo di Dominik Paris, che mostra belle linee e non commette grandi errori. Vedremo se sarà stato veloce.

11:42 - In scena anche gli uomini

La gara femminile è chiaramente in ritardo a causa delle cadute, mentre in Val Gardena stanno per scendere in pista gli uomini per il Super G. Il primo di questa stagione è stato vinto da Mauro Caviezel. C'è subito Paris!

11:39 - Anche Haehlen nelle reti!

Stessa caduta, nello stesso punto! Stavolta è la svizzera Haehlen a finire nelle reti: sembra dolorante, ma apparentemente nulla di grave.

11:35 - Johnson terza!

Era andata alla grande in prova, si è confermata in gara: che brava Breezy Johnson! Chiude terza a soli 20 centesimi da Suter, scalzando Stuhec dal podio provvisorio.

11:32 - Gut attardata

Ha vinto due volte su queste nevi, ma stavolta Lara Gut non incanta. La svizzera si piazza sesta, davanti a Mowinckel e Curtoni.

11:29 - Si riparte

Kira Weidle è la prima a ripartire dopo la seconda pausa forzata. Vediamo se qualcuna riuscirà a inserirsi in zona podio.

11:24 - Cade anche Brignone!

Anche Federica Brignone finisce nelle reti, nello stesso punto di Schmidohfer! Ha alzato il braccio l'azzurra, non dovrebbero esserci grossi problemi per lei, che arriva al traguardo sulle sue gambe. Che peccato, stava andando forte e poteva puntare alla top 5. Gara di nuovo interrotta.

Brignone, che paura! L'azzurra va contro le protezioni

11:21 - Vlhova lontana

Petra Vlhova fa fatica su un tracciato che la vedeva all'esordio. La slovacca chiude 13esima a 2.36 da Suter. In precedenza Nina Ortlieb si era inserita al quarto posto.

11:15 - Schmidhofer giù in toboga, si riparte

Nicole Schmidhofer viene portata lentamente via in toboga. Speriamo davvero non sia nulla di grave. Intanto si riparte con Michelle Gisin.

11:11 - Gara ancora ferma

Complicate le operazioni di recupero di Schmidhofer, la gara è ferma da oltre un quarto d'ora. Non ci sono ancora notizie sulle condizioni dell'austriaca.

11:00 - Suter davanti

In attesa di news confortanti ricapitoliamo la situazione: Corinne Suter è al comando col tempo di 1.44.62, davanti a Sofia Goggia (+0.11), poi Stuhec (+0.65). A seguire Tippler, Mowinckel e Curtoni. La prossima a scendere è Michelle Gisin, Vlhova ha il 14, Brignone il 15.

10:57 - Bruttissima caduta di Schmidhofer!

Nicole Schmidhofer finisce a tutta velocità contro le reti di protezione nella seconda parte della pista! Brutta caduta davvero, speriamo non sia successo nulla di grave. L'austriaca ha sfondato le reti. Gara ovviamente interrotta.

Trancia le reti di protezione a 115 km/h: ansia per Schmidhofer

10:53 - Stuhec terza

Ilka Stuhec si inserisce in terza posizione, seppur "lontana" dalle prime due (+0.65). Elena Curtoni scala in sesta piazza, più indietro Marsaglia e Bassino.

10:51 - Suter beffa Goggia!

Gara incredibile anche di Corinne Suter, la detentrice della Coppa di specialità! Guadagna molto nella parte alta, poi perde progressivamente ma chiude con appena 11 centesimi su Sofia Goggia! Che duello!

10:46 - Curtoni quarta

Elena Curtoni scia precisa ma non fa correre troppo gli sci e chiude al quarto posto, a 1.25 da Goggia.

10:43 - Goggia da paura!

Gara clamorosa di Sofia Goggia! L'azzurra rischia l'inverosimile ma è velocissima e chiude in luce verde addirittura di 1.14 con una seconda parte strepitosa! Pazzesca Sofia! Pazzesca!

Goggia show! È seconda in discesa, rivivi la sua gara

10:40 - Tippler davanti

Tamara Tippler svernicia Mowinckel per 8 centesimi nonostante un errore in fondo, la compagna Venier si piazza terza dietro anche Mowinckel. Tocca a Goggia.

10:37 - Buona Bassino

Marta Bassino perde moltissimo nella parte alta, ma nella zona centrale si esalta con ottime curve e rimonta Mowinckel. Nel finale una pericolosa spigolata le fa perdere altro terreno: è seconda a 58 centesimi dalla norvegese.

10:32 - Si parte!

Francesca Marsaglia scende col pettorale 1 e disputa una prova senza grosse sbavature, ma non sembra essere molto veloce. Il suo tempo è di 1.46.81, più alto dei migliori crono delle prove. E infatti Ragnhild Mowinckel fa meglio di lei di 88 centesimi.

10:20 - Assente Shiffrin

Dopo il ritorno al successo a Courchevel, non sarà in gara Mikaela Shiffrin. Ma non è una sorpresa, visto che la statunitense non ha allenamento nelle prove veloci e ha detto che si prenderà del tempo prima di tornare a gareggiare anche in queste discipline.

10:09 - Otto italiane al via

Sono 53 le atlete in gara nella discesa francese e otto le italiane: Francesca Marsaglia ha il pettorale 1, poi Marta Bassino (3), Sofia Goggia (6), Elena Curtoni (7), Federica Brignone (15), Laura Pirovano (21), Nadia Delago (36), Verena Gasslitter (48).

10:04 - Prima discesa stagionale per le donne

A quasi due mesi dal debutto stagionale da Soelden, si disputa finalmente la prima discesa femminile della Coppa del Mondo 2020/21. La detentrice della coppa di specialità è Corinne Suter, mentre Federica Brignone chiuse terza. Oltre a loro e alle azzurre, occhio alle austriache Siebenhofer, Schmidhofer, Tippler e Venier, alle altre svizzere Gut e Gisin, alle statunitensi Johnson e McKennis che hanno fatto bene in prova.

9:55 - In Val d'Isere c'è discesa femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Si parte con la discesa femminile in Val d'Isere (alle 10.30), a seguire ci sarà il Super G maschile (11.45) dalla Val Gardena.

Coppa del Mondo 2020-21 Goggia seconda in discesa in Val d'Isere! Vince Suter 2 ORE FA