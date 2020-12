13:41 - Che Liensberger!

Katharina Liensberger fa valere la sua tecnica e chiude davanti per 55 centesimi, con il miglior tempo di manche. Sofia Goggia scala in quarta posizione. "Male" Hector, invece, dopo la grande prova di sabato. La svedese è quinta, dietro all'azzurra. Goggia entra nelle dieci. Elena Curtoni al momento è nono ed entrerà nelle 15.

Coppa del Mondo 2020-21 LIVE sci alpino! Cater vince la discesa maschile IERI A 09:29

13:36 - Gut in testa

Lara Gut si conferma e chiude in luce verde per 17 centesimi. Seconda Haaser, terza Sofia Goggia. Devono scendere le migliori otto della prima manche: Liensberger, Hector, Gisin, Worley, Brunner, Brignone, Bassino, Shiffrin.

13:29 - Goggia davanti, ma Haaser la beffa di 1 centesimo!

Ottima prova di Sofia Goggia, che se la gioca sul filo del rasoio con la polacca Gasienica e chiude davanti per 20 centesimi. Poi arriva l'austriaca Ricarda Haaser che beffa l'azzurra di un solo centesimo! La gara sta entrando nel vivo, mancano 11 atlete.

13:25 - Metà gara, Curtoni sempre seconda

Sono scese le prime 16 atlete in gara in questa seconda manche. La polacca Gasienica-Daniel nettamente al comando con 85 centesimi su Elena Curtoni. Poi la norvegese Tviberg, che ha recuperato già 12 posizioni.

13:19 - Gasienica-Daniel, che manche

La polacca Maryna Gasienica-Daniel fa la voce grossa e si porta al comando con ben 85 centesimi sulla Curtoni. Miglior tempo di manche per lei. Indietro invece Corinne Suter, che finisce sesta.

13:16 - Curtoni al comando!

Grande manche di Elena Curtoni! L'azzurra si porta in testa grazie a una prova davvero convincente, perdendo terreno solo nel finale. Venti centesimi il suo margine su Tviberg. Brava!

13:14 - Risale ancora Tviberg

La norvegese Tviberg continua a restare al comando e a risalire posizioni (già 8 guadagnate). Dietro di lei in classifica ci sono la statunitense Hurt e l'autriaca Gritsch.

13:09 - Fatica Eva Brem

Un'atleta dal grande passato come Eva Marie Brem fatica anche oggi sul tracciato francese. L'austriaca post infortunio non è riuscita a tornare ai suoi grandiosi livelli. Chiude al sesto posto provvisorio a 1.61.

13:04 - Tviberg in testa

Prime atlete in pista in questa seconda manche. La norvegese Tviberg è al comando, con 36 centesimi sulla Gritsch. L'austriaca non rimonterà posizioni come l'ultima volta. Fuori l'altra norge, Kaya Norbye. Lontane Elisa Moerzinger e Melanie Meillard.

12:53 - Vlhova out

Ricordiamo che in questa seconda manche non ci sarà Petra Vlhova. La leader di Coppa del Mondo è uscita dal tracciato per un errore nella parte finale. Un'occasione buona per le inseguitrici per accorciare nella classifica generale, dove la slovacca veleggia con distacco.

12:43 - Quattro azzurre qualificate

Ci saranno quattro azzurre in gara in questa seconda manche. Elena Curtoni (20esima), Sofia Goggia (13esima), Federica Brignone (terza) e Marta Bassino (seconda). La piemontese si trova ad appena 7 centesimi da Mikaela Shiffrin e andrà alla caccia della terza vittoria su tre in gigante.

Bassino seconda a un soffio da Shiffrin nella prima manche

12:41 - LIVE seconda manche gigante donne Courchevel

Si riparte a Courchevel! La prima a prendere il via sarà la norvegese Tviberg, 30esima a pari merito con l'austriaca Gritsch al termine della prima manche. Partenza alle ore 13.

10:57 - Per continuare a vedere la gara (contenuto premium)

Se volete continuare a vedere a gara, potete seguire il commento integrale che prosegue su Eurosport Player. L'appuntamento con la seconda manche invece è per le 13:00. A più tardi!

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Sci alpino Courchevel | Gigante donne (1a manche) Coppa del Mondo 01:36:17 Replica

10:55 - Shiffrin davanti a Bassino e Brignone

Noi chiudiamo qui la diretta della prima manche, con Mikaela Shiffrin davanti di 7 centesimi a Marta Bassino e 14 a Federica Brignone.

10:48 - Gara ormai cristallizzata

La neve si sta effettivamente deteriorando. Ormai le atlete accumulano ritardi di oltre 2 secondi.

10:45 - Interviene anche papà Curtoni

Bellissima interazione tra "padri d'arte", con papà Curtoni che invita gli organizzatori delle gare di Coppa del Mondo a fare corsi di preparazione a Santa Caterina.

10:42 - Papà Bassino interviene in diretta

Il papà di Marta Bassino scrive ai nostri commentatori Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri in diretta: secondo lui la pista non è preparata al meglio e soprattutto in fondo si sta rovinando.

10:36 - Sono scese le prime 21 atlete

Coralie Frasse-Sombet col pettorale 21 fa un sacco di strada in più, chiude a +3.20.

10:26 - Gisin sesta

Distacco alto anche per Gisin, che è sesta, ma 1.23 alle spalle di Worley, staccata di 0.88.

10:24 - In difficoltà anche Goggia

Tanta fatica per Sofia Goggia, che non interpreta la manche al meglio, facendo tanta strada in più. Distacco di 2.23, è davanti solo a Mowinckel.

10:19 - Mowinckel ultima

Tanta fatica per la norvegese, che deve ancora riprendersi dall'infortunio. E' in coda alla classifica, con un +2.26.

10:17 - Brunner meglio delle "altre"

Anche Stefanie Brunner è molto staccata, ma ha "solo" 70 centesimi di ritardo ed è quarta.

10:15 - Liensberger quinta

Netta spaccatura nella classifica: Shiffrin-Bassino-Brignone hanno fatto il vuoto, anche Liensberger è staccata di molto (1.71).

10:14 . Holdener lontanissima

Fatica anche Wendy Holdener, che al traguardo è in luce rossa di addirittura 2.10.

10:12 - Hector indietro

Sarah Hector non riprende da dove ha lasciato: è quarta, ma a 1.50 da Shiffrin.

10:10 - Esce anche Vlhova!!!

Clamoroso errore di Petra, uscita nello stesso punto di Robinson, troppo lunga di linea!

10:08 - Robinson esce in vista del traguardo

Disdetta per Alice Robinson, che si perde completamente sul muretto finale, a tre porte dal traguardo, e cade.

10:06 - Brignone dietro Bassino

Che gara! Brignone parte male e recupera nel finale, chiude alle spalle di Marta, 14 centesimi di ritardo da Shiffrin.

10:05 - Shiffrin davanti di 7 centesimi

Partenza aggressiva di Mikaela Shiffrin, ma qualche errore da metà gara le fa dissipare il vantaggio e resta avanti di poco.

10:03 - Bassino in fondo, una sbavatura

Una sbavatura nel finale per Marta. Riferimento cronometrico 1:08.39.

10:00 - Si parte!

In pista Holtmann, sarà Bassino la n. 2. E Holtmann cade.

9:54 - Neve che tiene

Domenica la pista era piena di neve troppo molle: nella nottata tra sabato e domenica aveva nevicato, ma con temperature troppo alte perché il manto si compattasse. Durante la giornata di ieri la neve è stata barrata e quindi ora il manto è uniforme e duro

9:50 - Si recupera il gigante femminile di Courchevel

Amici di Eurosport buongiorno. Oggi si recupera il gigante femminile di Courchevel, cancellato domenica per le cattive condizioni della pista.

Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Eurosport Player. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui la Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la stagione 2020/21. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it il nostro Poligono360 con Dario Puppo e Max Ambesi a raccontarvi il meglio e il peggio della stagione invernale.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Che forza Bassino! Guarda la vittoria in gigante

Approfondimenti

La prima volta di Braathen, norvegese "brasiliano" che emoziona

Coppa del Mondo 2020-21 Alexander Prast, brutto volo ma sono escluse fratture IERI A 13:50