11:53 - Paris terzo!

Dominik Paris c'è! Il suo svantaggio da Feuz sale lento e inesorabile, ma l'azzurro riesce comunque a inserirsi in terza posizione a 56 centesimi dallo svizzero. Bene così, vediamo se sarà podio anche alla fine...

Coppa del Mondo 2020-21 Bassino gigante: il fiore è sbocciato 18/01/2021 A 11:30

11:48 - Anche Mayer dietro a Feuz

Un ex vincitore di Kitz come Matthias Mayer si difende alla grande, ma cede per soli 16 centesimi a Feuz! Grande gara anche per l'austriaco, prova alla pari con il leader provvisorio.

11:45 - Sander secondo

Andreas Sander si inserisce in seconda posizione, anche se a distanza siderale da Feuz: +0.95.

11:42 - Che Feuz!

Quattro volte secondo a Kitz, ma oggi vuole il gradino più alto: che gara di Beat Feuz! 1.51 su Baumann, una prova strepitosa nonostante una sbavatura sull'Hausbergkante. Chi può stargli davanti?

11:39 - Franz out

Tante sbavature per Max Franz, ma l'austriaco era molto veloce e in luce verde prima di uscire nell'ultimo tratto di pista. Peccato per lui, ma la Streif non perdona.

11:36 - Kriechmayr secondo

Vincent Kriechmayr fa la voce grossa nella parte alta, ma cede nel tratto di scorrimento e nello schuss finale, finendo dietro a Baumann per 11 centesimi. Già un buon banco di prova per il tedesco.

11:33 - Baumann al comando

Romed Baumann abbassa il tempo di Jansrud e va al comando con un secondo esatto di vantaggio. Neanche lui è stato perfetto, si può ancora fare meglio.

11:30 - Si parte!

È un pezzo grosso come Kjetil Jansrud ad aprire le danze sulla Streif! Il norvegese chiude in 1:56.28 la sua fatica, con un'insaccata già nella parte alta che potrebbe avergli fatto perdere del tempo. Non è contento infatti...

11:20 - Gli ultimi vincitori

Tra gli atleti in gara oggi, oltre a Dominik Paris, Matthias Mayer (2020), Kjetil Jansrud (2015) e Hannes Reichelt (2014) hanno vinto la discesa sulla Streif. Un grandissimo interprete di questa disciplina come Beat Feuz è arrivato ben quattro volte secondo negli ultimi cinque anni. Il plurivincitore rimane un suo connazionale, Didier Cuche, capace di imporsi cinque volte: 1998, 2008, 2010, 2011, 2012.

11:17 - Il feeling di Paris con la Streif

Dominik Paris ha un legame particolare con la Streif, dove ha vinto quattro volte in carriera: 3 in discesa e una in Super G. L'azzurro cercherà di tornare sul podio dopo il buon quarto posto di Bormio. Ricordiamo che lo scorso anno Domme fu costretto a dare forfait a Kitzbühel per il grave infortunio occorsogli in allenamento.

2013, 2017, 2019: le tre perle di Paris in discesa sulla Streif

11:12 - Gli italiani in gara

Sono sei gli azzurri al via sulla Streif. 9 Dominik Paris, 12 Christof Innerhofer, 25 Matteo Marsaglia, 33 Emanuele Buzzi, 41 Davide Cazzaniga, 53 Florian Schieder.

11:08 - Quarta discesa stagionale

Si tratta della quarta discesa stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile. Nelle precedenti, ci sono stati tre vincitori diversi: Martin Cater in Val d'Isere, Aleksander Aamodt Kilde in Val Gardena e Matthias Mayer a Bormio. Il norvegese è anche al comando della classifica di specialità, ma purtroppo è stato messo ko da un brutto infortunio al ginocchio e la sua stagione è già finita.

Kilde, crociato anteriore rotto: ecco come è accaduto

11:04 - In scena la mitica Streif

È l'appuntamento più atteso dell'intero calendario della Coppa del Mondo, il tempio mondiale di questo sport. A Kitzbühel, gli uomini si sfidano sulla pista più sacra che c'è, la Streif.

11:00 - Giornata di discese per uomini e donne

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra puntata della Coppa del Mondo di sci alpino! Si parte con la discesa maschile di Kitzbühel (ore 11.30), a seguire la discesa femminile di Crans Montana (alle 13.15). La gara delle donne era in programma alle 10 ma è stata posticipata dopo l'abbondante nevicata notturna, che ha costretto gli organizzatori a un lavoro ulteriore di pulizia della pista.

Goggia domina la discesa, rivivi la sua gara

Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Player Eurosport. Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui la Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la stagione 2020/21. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it il nostro Poligono360 con Dario Puppo e Max Ambesi a raccontarvi il meglio e il peggio della stagione invernale.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Ancora Kilde: anche la discesa sulla Saslong parla norvegese

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Coppa del Mondo 2020-21 Bassino: "Mi godo il momento più bello della mia carriera" 17/01/2021 A 14:22