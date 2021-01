Altra grande discesa di Matthias Mayer sulla Streif, ma non basta per la vittoria! Anche lui trova ombra sulla pista, ma fa gara qusi alla pari con Feuz e finisce terzo a 38 centesimi. Innerhofer quarto, Paris settimo.

Niente podio per Dominik Paris! L'azzurro trova una visibilità non perfetta, non incanta sulla Steilhang ma rimane incollato a Feuz fino all'Hausbergkante.. Poi, nel finale, il suo ritardo lievita e lui finisce sesto a 1.18. Innerhofer sempre terzo.