10:47 - Bene Stjernesund

La norvegese Stjernesund dimostra che si può scavare ancora un buon tempo e si piazza dodicesima a 1.86 da Vlhova.

Coppa del Mondo 2020-21 Nevica a Bormio, rinviate le gare maschili 2 ORE FA

10:41 - Nessuna sorpresa nelle ultime discese

Classifica bloccata mentre scorrono i pettorali del gigante di Semmering. Nessuna riesce neanche ad avvicinare la top 10, chiusa al momento da Tina Robnik (+1.79 da Vlhova).

10:37 - Rinviato Super G Bormio!

La neve non dà tregua a Bormio e il Super G maschile si deve inchinare. La gara è stata posticipata a domani alla stessa ora (11.30), con la discesa che slitta di 24 ore e va a mercoledì 30. LA NEWS SU BORMIO

10:33 - Austria, che fatica

Nessuno squillo per la pattuglia austriaca fin qui. Le quattro atlete scese, Liensberger, Truppe, Brunner e Haaser occupano tutte il fondo della graduatoria quando sono scese in 19 e arrivate al traguardo in 17.

10:31 - Lotta podio per poche

La gara è ancora lunga, ma la lotta per il podio nel gigante di Semmering sembra ristretta a una manciata di atlete. Vlhova, Bassino, Gisin, Shiffrin e Hector. La sesta, Lara Gut, paga 1.26 dal miglior tempo e 91 centesimi dal podio provvisorio.

10:29 - Curtoni prossima azzurra

Sono scese tre azzurre, ne restano sei. La prossima sarà Elena Curtoni con il pettorale 31. Intanto anche Mowinckel va dietro a Brignone.

10:25 - Si chiude il secondo gruppo

Sono scese le prime 15 della startlist, con le posizioni di vertice che sembrano in ghiaccio. Comanda Vlhova su Bassino e Gisin. Shiffrin quarta. Brignone è ottava, fuori Goggia e Robinson.

10:23 - Holdener e Liensberger dietro a Brignone

Le ultime atlete a scendere non riescono a tenere il ritmo delle migliori. Wendy Holdener e Katharina Liensberger faticano non poco e chiudono dietro a Federica Brignone, che rimane ottava (ma a 1.71).

10:20 - Bene Hector

Niente male la prima manche di Sara Hector, addirittura in luce verde in alto e alla fine quinta a 74 centesimi da Vlhova. Brignone scivola all'ottavo posto, Bassino saldamente seconda.

10:17 - Gut quinta

Lara Gut commette una marea di errori ma evidentemente non perde troppa velocità e chiude al quinto posto a 1.26 da Vlhova.

10:16 - La classifica provvisoria

Petra Vlhova comanda il gigante davanti a Marta Bassino (+0.22) e Michelle Gisin (+0.35). Seguono Shiffrin (+0.59), Tessa Worley (+1.60) e Federica Brignone (+1.71).

10:15 - Goggia subito fuori!

Che peccato per Sofia Goggia! L'azzurra esce subito dopo il primo intermedio, tradita da un dosso. Non ci voleva...

10:12 - Gisin dietro a Bassino

Ottima prova anche di Michelle Gisin, a caccia del primo podio in gigante. La svizzera per ora è terza a 35 centesimi da Vlhova, per merito anche di una strepitosa parte alta.

10:10 - Shiffrin terza

Mikaela Shiffrin è la migliore nella parte alta, ma perde terreno dal muro in giù e si piazza terza a 59 centesimi da Vlhova.

10:08 - Vlhova al comando

Gara alla pari con Bassino per Petra Vlhova. Con la sua potenza, la slovacca doma il muro e brucia l'azzurra nel finale per 22 centesimi (Marta non era stata forse impeccabile nell'ultimo tratto).

10:06 - Brignone indietro

Fatica Federica Brignone, spesso al limite e che commette più di una sbavatura. Chiude terza ma addirittura a 1.49 dalla Bassino. C'è stato anche un po' di vento a disturbarla.

10:04 - Bassino super!

Marta Bassino, che prova! Sempre veloce, sempre a tempo e svernicia il tempo di Worley di 1.38! Brava! Vediamo le altre.

10:02 - Robinson out!

Niente da fare per Alice Robinson, alla terza uscita consecutiva! La neozelandese si inclina e scivola fuori dal tracciato. Momento no per la classe 2001...

10:00 - Si parte con Worley

È iniziato il gigante femminile sulla Panorama di Semmering. Tessa Worley, vincitrice nel 2010, non è sembrata impeccabile nè è riuscita a trovare ritmo. La francese chiude in 1:03.75. C'è un po' di vento nel finale.

09:53 - Il meteo a Semmering

Qualche nuvola nel cielo sopra Semmering, ma nulla di preoccupante. Si è abbassato il vento fastidioso che soffiava stamattina e che non dovrebbe influire sulla gara.

09:51 - La classifica di gigante

Federica Brignone guida la classifica di specialità di gigante con 205 punti. Seguono Bassino 200, Shiffrin 150, Gisin 132 e Hector 124.

09:42 - Vlhova ultima vincitrice in gigante

Nella stagione 2019/20 non si gareggiò a Semmering per l'alternanza con Lienz, mentre l'annata precedente si disputarono un gigante e uno slalom. Tra le porte larghe si impose Petra Vlhova davanti a Viktoria Rebensburg e Tessa Worley, mentre i rapid gates furono terreno di conquista di Mikaela Shiffrin. L'Italia non vince da 18 anni!

09:37 - Nove azzurre al via

Saranno ben nove le atlete azzurre al via del gigante. Oltre a Bassino e Brignone, ci saranno anche Sofia Goggia (9), Elena Curtoni (31), Luisa Bertani (51), Roberta Melesi (53), Valentina Cillara Rossi (54), Laura Pirovano (67), Lara Della Mea (69).

09:34 - I pettorali di partenza

Questo l'ordine di partenza delle prime atlete in gara oggi: 1 Worley, 2 Robinson, 3 Bassino, 4 Brignone, 5 Vlhova, 6 Shiffrin, 7 Gisin. Le concorrenti sono in tutto 71.

09:30 - Quarto gigante stagionale per le donne

Sulle nevi austriache di Semmering va in scena il quarto gigante stagionale. I primi due (Soelden e Courchevel 1) sono stati vinti da Marta Bassino, mentre il terzo (Courchevel 2) da Mikaela Shiffrin. In testa alla classifica di specialità, però. c'è Federica Brignone, forte di due secondi e un quinto posto.

09:26 - A Semmering il gigante donne, Super G uomini a rischio

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Si parte con il gigante femminile di Semmering (prima manche alle 10.00), mentre a seguire, neve permettendo, ci sarà il Super G maschile di Bormio (11.30).

