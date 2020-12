10:56 - Punti preziosi per Pinturault

C'è anche Alexis Pinturault. Il francese non è leader, ma con un parziale sesto posto (+0.86) andrà sicuramente a fare punti importanti in ottica Coppa del Mondo generale.

10:53 - Riepilogo della classifica

Facciamo un rapido riepilogo della classifica: in testa c'è Caviezel, Secondo Sejersted staccato di 10 centesimi, terzo Walder a +0.54.

10:52 - Erroraccio di Jansrud

A quanto pare la pista "facile" e la visibilità non aiutano. Anke Jansrud paga dazio con un errore a metà gara e chiude a 0.82.

10:50 - Dietro anche Buzzi

Peccato per Emanuele Buzzi, che era in luce verde al primo intermedio, ma poi un arretramento lo sbilancia e al traguardo il cronometro segna +1.17.

10:48 - Paris perde nel finale

Ritorno complicato per Paris, che non è ancora al suo massimo. Fatica nella parte finale, 1.12 di distacco al traguardo.

10:45 - Innerhofer in difficoltà

Tocca al primo italiano, Christof Innerhofer, ma il ritardo è di 0.88. Fase di rodaggio per Inner, ancora non al top della forma.

10:39 - Kilde indietro

Il vincitore della Coppa del Mondo generale Aleksander Aamodt Kilde non riesce a pungere. Taglia il traguardo con 1 secondo di ritardo.

10:37 - Che gara di Caviezel

Che garone di Mauro Caviezel! Lo svizzero si porta avanti di 77 centesimi, nonosante le condizioni di forma dichiaratamente non ottimali.

10:34 - Kriechmayr davanti

Dopo tre concorrenti, in testa c'è Vincent Kriechmayr, che precede Odermatt di 24 centesimi.

10:30 - Apre la gara Odermatt

A detta dei tecnici è un SuperG facilissimo. Pettorale 1 per Odermatt, 1:02.35 il tempo. Ed effettivamente è un tempo da gigante.

10:28 - A breve il SuperG maschile

COncentriamoci dunque sulla prima gara veloce della stagione a livello maschile. Finalmente, dopo il brutto infortunio della scorsa stagione, torneremo a tifare per Dominik Paris, che debutta oggi in questa Coppa del Mondo. Lo vedremo col pettorale 11.

10:18 - Tra poco inzia la gara maschile

Mentre la gara femminile volge verso la stabilizzazione, vi ricordiamo che tra una decina di minuti inizia il SuperG maschile, dalla Val d'Isère.

10:10 - Riepilogo sulle italiane

Al momento l'Italia vede Bassino sempre seconda, Brignone settima e Goggia 14esima. Ormai non cambierà probabilmente più la loro posizione, almeno per Bassino e Brignone (Goggia può scivolare ancora), la gara sta diventando davvero difficile.

10:05 - La gara sembra essere decisa

I pettoriali si alzano di numero, le condizioni non migliorano e ormai la gara sembra essere cristallizzata. I distacchi aumentano ed è estremamente difficile che possa arrivare l'underdog che possa sforderare la prestazione della vita.

9:55 - Che numeri per Goggia

Erroraccio di Sofia Goggia all'ingresso del muro, ma pur arretrando di peso resta in piedi e nel tracciato. E' temporaneamente 11esima, a 2.43

9:51 - Rientro difficile per Mowinckel

Dopo quasi due anni, torna la norvegese Ragnhild Mowinckel, ma il suo distacco è di 2.99.

9:47 - Che fatica che fanno le ragazze ora

Visibilità ridotta, luce piatta, neve abbondante... Le condizioni sono evidentemente peggiorate. Anche Gisin e Worley hanno accumulato ritardi importanti. Per la svizzera 1.73, la francese con un erroraccio chiude addirittura a 2.87 da Vlhova.

9:41 - Ritardo abissale per Brignone

Tanta fatica per Federica Brignone, dal terzo intermedio in poi si va oltre il secondo. Al traguardo è in luce rossa di 1.64 ed è temporaneamente quinta. Non male la posizione, ma difficilissima in termini di cronometro la rimonta per la seconda manche.

9:39 - Caduta per Holtmann

Qualche minuto di sospensione: la caduta di Holtmann costringe gli addetti a risistemare la pista

9:36 - Marta Bassino seconda!

Marta Bassino soffre nella parte centrale del tracciato, , ma nella parte finale recupera 30 centesimi circa: è seconda, davanti a Shiffrin, con 0.49 di distacco dalla leader.

9:34 - Robinson male nella manche fatta per lei

Alice Robinson delude: il tracciato era stato disegnato dal suo allenatore, ma la neozelandese scende troppo guardinga e accumula 1.30 di ritardo.

9:32 - Shiffrin dietro di 65 centesimi

Lunga di linea Mikaela Shiffrin più o meno a metà gara. La statunitense evidentemente non è ancora al meglio della forma. Dopo la luce verde del primo intermedio, chiude con 65 centesimi di distacco da Vlhova.

9:30 - Si parte con Vlhova

Vlhova non commette particolari sbavature, ma essendo la prima non abbiamo riferimenti. 1:08.82 il suo tempo.

Il meteo

Si è temuto a lungo che le gare non si potessero disputare: abbondanti nevicate stanno sferzando l'arco alpino da giorni e in questo momento anche a Courchevel la neve sta scendendo copiosa. La partenza è comunque confermata.

La startlist

Ecco la sequenza dei pettorali della prima manche:

1 Vlhova, 2 Shiffrin, 3 Robinson, 4 Bassino, 5 Holtmann, 6 Holdener, 7 Brignone, 8 Brunner, 9 Gisin, 10 Worley, 11 Hector, 12 Mowinckel, 13 Gut-Behrami, 14 Goggia, 15 Hrovat, 32 Curtoni E., 47 Bertani, 49 Melesi, 50 Cillara Rossi, 65 Pirovano.

Chi vince oggi tra le ragazze?

Questo è il secondo gigante femminile della stagione, il primo si è svolto a sölden in apertura di Coppa del Mondo, e vinse la nostra Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Non c'era Mikaela Shiffrin, mentre quest'oggi ci sarà, col pettorale numero 2, ma ci sono comunque tante pretendenti alla vittoria: il gigante femminile è probabilmente la disciplina più avvincente ed equilibrata della stagione. Non dimentichiamo infatti Petra Vlhova...

Coppa del Mondo LIVE - gigante donne Courchevel

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di una ricca giornata di sci alpino, tutta in programma sulle nevi francesi. Si apre alle 9:30 con la prima manche del gigante femminile a Courchevel, poi a seguire il SuperG maschile di Val d'Isère alle 10:30 e alle 12:30 si ritorna a Courchevel per la seconda manche.

Approfondimenti

