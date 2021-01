11:28 - A breve la discesa donne di St. Anton

Alle 11.45 parte anche la discesa libera femminile di St. Anton, la terza prova stagionale in questa disciplina. Le prime due sono state vinte da Corinne Suter e Sofia Goggia.

11:27 - Scesi i primi 15

Sono scesi i primi 15 della startlist. Al comando c'è Loic Meillard con 30 centesimi su Pinturault e 70 su Odermatt. Seguono Kilde, Zubcic, Mauro Caviezel, Murisier e De Aliprandini.

11:26 - Kilde da podio!

Altra grande manche di Aleksander Kilde, che chiude quarto a 98 centesimi da Meillard. Che bravo, anche in gigante, il norvegese...

11:19 - Murisier vola in fondo, che Svizzera!

Justin Murisier fatica nella prima metà di gara, ma come ieri è un razzo nel finale e scavalca De Aliprandini a quinto posto. Subito dopo l'altro svizzero Gino Caviezel lo imita e gli si piazza davanti per due centesimi. Che gara del team elvetico! Sono in quattro nei primi sei.

11:17 - De Aliprandini discreto

Buona parte alta per Luca De Aliprandini, poi l'azzurro si fa sorprendere da un dosso e perde un po' di terreno. Alla fine è quintom ma 1.78 da Meillard. Comunque una prima manche meglio di quella di ieri.

11:15 - Schmid e Muffat faticano

Alexander Schmid e Victor Muffat-Jeandet non tengono il ritmo dei migliori. Entrambi accumulanoun distacco intornoai due secondi da Meillard.

11:12 - Kristoffersen, non ci siamo

Altra gara in salita per Henrik Kristoffersen. Il norvegese sbaglia dopo poche porte e non si riprende più: chiude addirittura a 2.08 da Meillard, appena davanti a Nestvold-Haugen.

11:10 - Pinturault bene

Dopo il trionfo di ieri, Alexis Pinturault è l'unico fin qui a tenere il ritmo di Meillard. Il francese chiude secondo a 30 centesimi, in piena lotta per la vittoria.

11:08 - Zubcic terzo

Gara d'attacco per Filip Zubcic dopo la lunga pausa. Il croato tiene in alto ma anche lui perde molto in fondo e finisce terzo a 1.03 da un ottimo Meillard.

11:05 - Si può ripartire

Tommy Ford viene portato via in elicottero. In bocca al lupo! Dopo quasi mezzora la gara può riprendere con Filip Zubcic, preceduto da un apripista.

10:54 - Arriva il toboga

Tommy Ford sta per essere portato via col toboga. C'è anche l'elicottero che sembra pronto a partire. Non ci sono ancora novità sulle condizioni dello sciatore statunitense.

10:43 - Tutto fermo

I soccorsi sono ancora impegnati con Ford, gara sempre ferma. Non arrivano ancora notizie sulle condizioni dell'atleta statunitense. Gli addetti alla pista devono anche risistemare le reti abbattute nella caduta.

10:36 - Ford cade malamente, gara interrotta!

Brutta caduta per Tommy Ford! Attenzione! Lo statunitense cade nella parte finale e ha perso conoscenza! Soccorsi in arrivo...Gara interrotta naturalmente. Ford ha sbattuto la testa e anche il ginocchio ha fatto una brutta torsione.

10:34 - Odermatt così così

Marco Odermatt commette qualche sbavatura di troppo. Fino a metà gara tiene il ritmo di Meillard, ma nel finale perde parecchio terreno e chiude a 70 centesimi.

10:32 - Nestvold-Haugen lontano

Ritardo già pesante per il norvegese Nestvold-Haugen, che accumula distacco già in alto, sbaglia prima del muro e chiude a 2.23 da Meillard.

10:30 - Si parte!

Loic Meillard apre le danze ad Adelboden! Lo svizzero chiude in 1:09.38, una manche senza particolari sbavature.

10:15 - Braathen e McGrath ko

Le cadute nel primo gigante di Adelboden sono state fatali per i norvegesi Braathen e McGrath.Il primo ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro e starà lontano dalle gare per un periodo che varia tra i sei e i nove mesi, il secondo si è stirato il crociato e dovrà stare fermo almeno sei settimane. Ko anche lo svizzero Mauro Caviezel, il cui infortunio al ginocchio è ancora da valutare.

10:13 - La startlist

Questo l'ordine di partenza dei migliori: 1 Meillard, 2 Nestvold-Haugen, 3 Odermatt, 4 Ford, 5 Zubcic, 6 Pinturault, 7 Kristoffersen.

10:07 - Gli azzurri

Sono otto gli italiani al via del secondo gigante di Adelboden: 10 De Aliprandini, 25 Borsotti, 26 Tonetti, 35 Hofer, 39 Zingerle, 49 Baruffaldi, 52 Franzoni, 57 Della Vite.

10:05 - La classifica di specialità

Con il terzo posto di ieri, Marco Odermatt ha mantenuto il pettorale di leader nella classifica di gigante. Lo svizzero guida con 350 punti davanti a Pinturault (340), Zubcic (288), Ford (200) e Braathen (191).

10:03 - Sesto gigante stagionale

All'Università del gigante va in scena la sesta prova stagionale in questa disciplina. Nei precedenti, Pinturault ha vinto due volte - compresa la gara di ieri - mentre con un successo ci sono Braathen, Odermatt e Zubcic. Prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30. Ricordiamo che si tratta dell'ultimo gigante prima dei Mondiali di Cortina.

10:00 - Rivincita ad Adelboden, donne in discesa a St. Anton

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata di sci alpino! Si parte con la prima manche del secondo gigante maschile di Adelboden, a seguire la discesa femminile in quel di St. Anton!

