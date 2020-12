Seconda manche da brividi nella finalissima! Alexis Pinturault sbaglia la partenza e si mangia il vantaggio, ma reagisce alla grande e brucia Kristoffersen sul traguardo per 11 centesimi. Che finale! Seconda vittoria in parallelo per il francese dopo quella di Mosca nel 2012. IL REPORT

Sarà derby svizzero per il quinto posto del parallelo di Lech. Gino Caviezel e Semyel Bissig battono Luitz e Hirschbuhel, che lotteranno "solo" per la settima posizione.

Gli sconfitti dei quarti di finale gareggiano ora nel "tabellone B", correndo per le posizioni tra il 5° e l'8° posto. In corsa ci sono Stefan Luitz, Gino Caviezel, Christian Hirschbuhel e Semyel Bissig .

Si salva Henrik Kristoffersen! Stefan Luitz parte alla grande, poi commette una sbavatura e il norvegese vola in semifinale per 13 centesimi. Sifderà Adrian Pertl, che fa lo stesso tempo di Caviezel ma passa per il miglior tempo in qualifica. Nella parte bassa del tabellone i semifinalisti sono Alexander Schmid e Alexis Pinturault, vincitori su Hirschbuhel e Bissig.