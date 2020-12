11:19 - Scollinati i primi 30, Tonetti al limite

Posizioninin ghiaccio per quel che riguarda i piani alti di questa prima manche. Ecco la top 10: Kranjec, Odermatt (+0.46), Pinturault (+0.48), Meillard (+0.49), Ford (+0.60), Zubcic (+0.69), Kilde (+1.04), Kristoffersen (1.19), Schmid (+1.23), Haugen (+1.37). De Aliprandi è sedicesimo, Braathen diciottesimo, Borsotti ventesimo, Tonetti ventisettesimo. Ottimo Adam Zampa, che è riuscito inserirsi in tredicesima posizione.

11:11 - Borsotti ventesimo

Gara di rincorsa per Giovanni Borsotti, il secondo azzurro a partire. Chiude ventesimo a 2.26 da Kranjec, vediamo se riuscirà a qualificarsi per la seconda manche. I prossimi azzurri in gara: Tonetti (36), Nani (38), Zingerle (47), Sorio (57), Baruffaldi (58) e Hofer (61).

11:04 - Annullato il Super G donne

Ricordiamo che è stato annullato per condizioni meteo avverse il Super G femminile di St. Moritz. La speranza è riuscire a disputare almeno la discesa di domani, ma la situazione non è rosea.

11:00 - Pista segnata, pochi inserimenti

Stanno facendo fatica gli ultimi atleti a scendere. Il migliore è stato il tedesco Alexander Schmid, visto in forma nel parallelo di Lech, che ha segnato il nono tempo. De Aliprandini è scalato in 14esima posizione.

10:51 - La classifica provvisoria

Zan Kranjec è fin qui il dominatore della prima manche del gigante di Santa Caterina. Lo sloveno ha chiuso in 1:04.34. Alle sue spalle Odermatt (+0.46), Pinturault (+0.48), Meillard (+0.49), Ford (+0.60). Più indietro gli altri: Kilde settimo (+1.04), Kristoffersen ottavo (+1.19), De Aliprandini undicesimo (+2.05), Braathen dodicesimo (+2.14). L'unico a uscire è stato Gino Caviezel, sul podio a Soelden.

10:47 - Meillard quarto

Bene la Svizzera, invece. Loic Meillard fa vedere che il tempo si può ancora fare e si inserisce in quarta posizione a 49 centesimi da Kranjec.

10:45 - Kilde si difende

Aleksander Kilde contiene i danni e si dimostra uno dei migliori tra gli ultimi a scendere. Il vincitore della Coppa del Mondo 2020 è sesto al momento a 1.04 dal leader. Distacchi molto alti, comunque.

10:43 - Lontano De Aliprandini

Anche Luca De Aliprandini fatica molto e chiude a 2.08 da Kranjec, ottavo posto provvisorio. La pista si sta già segnando e senza il giusto atteggiamento si rischi già di sprofondare.

10:40 - Disastro Kristoffersen e Braathen

Norvegia deludente! Henrik Kristoffersen scia sulle uova, non trova mai il ritmo e chiude addirittura a 1.19 da Kranjec, a più di mezzo secondo da Pinturault. Servirà una grande seconda manche. Ancora peggio fa Lucas Braathen, che al traguardo paga addirittura 2.14. Incredibile.

10:38 - Kranjec da paura!

Incredibile Zan Kranjec! Lo sloveno attacca dall'inizio alla fine, rischia più degli altri e stampa il miglior tempo con 1:04.34, 46 centesimi meglio di Odermatt!

10:35 - Che Odermatt!

Manche spettacolare di Marco Odermatt, corsa sul filo dei centesimi con Pinturault. Lo svizzero si porta al comando per soli due centesimi! Ci si attendeva una gara equilibrata...

10:33 - Bene Pinturault

Buona prima manche per Alexis Pinturault, che con una gara in progressione rifila ad Haugen 89 centesimi e si porta in testa con 1:04.82. Vediamo gli altri ora.

10:27 - Gli italiani al via

Sono otto gli azzurri in gara oggi: De Aliprandini (9), Borsotti (27), Tonetti (36), Nani (38), Zingerle (47), Sorio (57), Baruffaldi (58) e Hofer (61).

10:25 - I pettorali di partenza

Il primo a prendere il via sarà il norvegese Haugen. Pinturault ha il 2, Odermatt il 3, Kranjec il 5, Zubcic il 6, Kristoffersen il 6, Braathen il 7, Kilde il 10.

10:21 - Santa Caterina al posto di Val d'Isere

Ricordiamo che i due giganti di Santa Caterina che vedremo questo weekend sostituiscono quelli previsti in Val d'Isere, spostati per mancanza di neve. Neve che non manca di certo nella località valtellinese! Da ieri pomeriggio sono caduti 40 centimetri.

10:17 - Sarà ancora sfida Pinturault-Kristoffersen?

Anche quest'anno Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen sono i favoriti per la Coppa del Mondo generale, ma dopo esser stati beffati da Kilde la passata stagione sanno di non potersi permettere troppi passi falsi. Nel parallelo di Lech hanno dato spettacolo giocandosi la vittoria in una finale spettacolare, oggi partono ancora favoriti. Ma occhio alla concorrenza, perchè è alta. Da Lucas Braathen che ha vinto a Soelden allo stesso Kilde, passando per gli svizzeri Odermatt, Meillard e Caviezel, lo sloveno Kranjec e il croato Zubcic.

Buonasera amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino! Ci troviamo in Italia ed è la terza gara nel calendario maschile dopo il gigante di Soelden e il parallelo di Lech. Prima manche al via alle 10.30, la seconda alle 13.30.

