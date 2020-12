Tamara Tippler svernicia Mowinckel per 8 centesimi nonostante un errore in fondo, la compagna Venier si piazza terza dietro anche Mowinckel. Tocca a Goggia.

Dopo il ritorno al successo a Courchevel, non sarà in gara Mikaela Shiffrin. Ma non è una sorpresa, visto che la statunitense non ha allenamento nelle prove veloci e ha detto che si prenderà del tempo prima di tornare a gareggiare anche in queste discipline.