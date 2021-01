RIVIVI LA SECONDA MANCHE (CONTENUTO PREMIUM

Coppa del Mondo 2020-21 La Val di Fassa recupererà il super-G femminile di Sankt Moritz IERI A 12:59

21.42 - Vince Mikaela Shiffrin!

44 vittorie in una singola disciplina per la statunitense, 100esimo podio in carriera: Mikaela Shiffrin da record a Flachau! 1:47.92 con 19 centesimi di vantaggio sulla Liensberger! Terzo posto per la svizzera Holdener.

Shiffrin da record a Flachau, vittoria e 100esimo podio in carriera

21.40 - Holdener è seconda

Rimane in testa la Liensberger! La svizzera chiude a 24 centesimi dall'austriaca e si piazza davanti alla Vlhova. Ora è il momento di Mikaela Shiffrin!

21.38 - Chiude dietro la Vlhova

Dopo la vittoria delle ultime due stagioni, Petra Vlhova non riesce nel tris a Flachau: 43 centesimi di ritardo al traguardo sulla Liensbergerer!

21.35 - Liensberger è prima

L'austriaca va fortissimo! 1:48.11 con 1 secondo e 33 centesimi di vantaggio sulla Gisin. Vola al primo posto Katharina LIENSBERGER!

21.32 - Gisin va in testa

La svizzera mantiene il proprio vantaggio e chiude con 1 secondo e 03 di vantaggio sulla Rast. Michelle GISIN si porta in testa.

21.30 - Cade Irene Curtoni

Errore in apertura che condiziona la prestazione dell'azzurra, poi la caduta in uscita dal dosso. Che peccato!

21.29 - Non brilla Lysdahl

79 centesimi di ritardo e 11esima posizione per la norvegese. La prossima sarà la nostra Irene Curtoni.

21.26 - Mair è dietro

Due centesimi di ritardo sulla Rast e austriaca che si piazza al secondo posto.

21.25 - E' il momento delle migliori 8

Per la prima volta, comunque vada, Camille Rast sarà tra le prime 10.

21.23 - Truppe in ritardo

Quarto tempo per Katharina TRUPPE, attardata di 30 centesimi dal primo tempo della Rast.

21.21 - St-Germain seconda

Rimane in testa Camille RAST: la canadese St-Germain chiude con un ritardo di 23 centesimi

21.18 - E' il momento delle ultime 10

Tocca alle migliori 10 della prima manche: pronta a partire la Huber.

21.16 - E' dietro la Duerr

La tedesca si perde nel finale e chiude col secondo tempo a 36 centesimi dalla Rast.

21.14 - Rast vola al comando

Super discesa della svizzera che chiude con 46 centesimi di vantaggio sulla connazionale. Vola al comando la giovane Camille RAST.

21.10 - Rimane in testa la Meillard

Dopo le prime 16, rimane in testa la svizzera Melanie Meillard: era partita come 6° in questa seconda manche.

21.07 - Slokar e Holtmann sono dietro

Seconda fase complicatissima per tutte le atlete: la svedese chiude a +0.90, la norvegese a +0.93

21.04 - Si perde la Ando

Parte fortissimo, poi chiude a 1 secondo e 06 da Meillard: si perde nella seconda parte della pista la giapponese.

21.00 - Hector dietro di 6 centesimi

Non basta una buona prova alla svedese per agguantare il momentaneo primo posto: di appena 6 centesimi il suo ritardo nei confronti della Meillard.

20.57 - Bucik dietro Meillard

53 centesimi di ritardo per la slovacca Ana BUCIK: la Meillard rimane in testa.

20.53 - Soprassa in testa Meillard

Guadagna intermedio dopo intermedio: la svizzera balza in testa chiudendo con 70 centesimi di vantaggio sulla Norbye.

20.50 - Norbye va in testa

26 centesimi in meno della francese, passa in testa la norvegese col pettorale numero 49.

20.49 - Peccato Anita Gulli

Stava andando fortissimo l'azzurra, poi l'errore in uscita dal dosso che le costa qualche centesimo di troppo. Chiude a 44 centesimi dalla Noens.

20.45 - Si riparte da Noens

Chiude in 1:51.89 la francese col pettorale numero 20!

20.37- Tutto pronto per ripartire a Flachau

Sarà la francese Nastasia Noens ad aprire la seconda manche dello slalom di Flachau. Ha chiuso la prima discesa a 2.93 da Mikaela Shiffrin.

19.20 Due azzurre alla seconda manche

Sono due le italiane qualificate alla seconda manche dello slalom di Flachau: oltre a Irene Curtoni, sesta a +1.11 dalla Shiffrin, accede alla seconda manche anche Anita Gulli (29esima). Fuori Peterlini (37esima), Rossetti (44esima), Viviani (47esima) e Della Mea (49esima).

19.14 - Gulli in top 30

29esimo il tempo di Anita GULLI! +2.84 sulla leader della prima manche Mikaela Shiffrin e pass per la seconda manche ad un passo.

19.12 - Super Camille Rast

14esimo tempo per la svizzera con il pettorale numero 57. La RAST chiude con un ritardo di 1.93.

19.10 - Viviani chiude 44esima

+4.44 il ritardo al traguardo della nostra Serena VIVIANI. Tra poco sarà il momento anche dell'ultima azzurra, Anita Gulli.

Shiffrin subito in testa a Flachau, è sua la prima manche

19.01 - Popovic a un passo dalla top 20

La croata con il pettorale numero 45 chiude con un ritardo di 2.53 conquistando un buon 21esimo posto, alle spalle del duo Tviberg-Hector.

18.53 Della Mea non incide

Non brilla Lara DELLA MEA, al cancelletto di partenza con il pettorale numero 33. 4 secondi e 24 centesimi il suo ritardo, un tempo che le vale il 30esimo posto.

18.49 - Bene Moltzan, meno Tviberg

La statunitense chiude in 55.92 piazzandosi al 12esimo posto con un ritardo di 1.88. Dopo di lei, la norvegese chiude a +2.49, lo stesso tempo della Hector.

18.46 - Ando a ridosso della top 15

16esimo tempo per la giapponese Aso ANDO: il suo ritardo al traguardo è di 2.33

18.44 - Martina Peterlini davanti a Rossetti

Nonostante i diversi infortuni, non sfigura l'azzurra. +3.16 il suo ritardo, un tempo che le vale il 23esimo tempo.

18.42 - Hector e Meillard in top 20

2.49 il ritardo della svedese, 2.76 quello della svizzera: entrambe entrano momentaneamente nella top 20.

18.39 - Bucik fuori ritmo

17estimo tempo per la slovena, il suo ritardo sul traguardo è di 2.59

18.35 - Peccato Marta Rossetti

Delusione sul viso della nostra Marta ROSSETTI. L'azzurra, scesa col pettorale numero 22 chiude con un ritardo di 3.75, piazzandosi momentaneamente al 20esimo posto. A rischio l'accesso alla seconda manche.

18.33 - Scesi i primi 20

Sono scesi i primi 20 della startlist: guida Mikaela SHIFFRIN davanti a Holdener (+0.08), Vlhova (+0.14) e Liensberger (+0.33). Seguono Gisin e la nostra Irene Curtoni, attardata di 1.11 e attualmente al sesto posto.

18.30 - Lenta la Gritsch

Supera i tre secondi di ritado l'austriaca col pettorale numero 19. 3.04 il suo ritardo da Mikaela Shiffrin.

18.29 - STJERNESUND dietro Dubovska

Chiude con un +2.07 Thea Louise STJERNESUND: norvegese che si posiziona alle spalle della Dubovska.

18.28 - GALLHUBER non incide

Perde terreno Katharina GALLHUBER: 16esimo tempo con un ritardo di 2.94. E' il peggior tempo fin qui.

18.27 - Dubovska 13esima

Martina DUBOVSKA chiude con 2 secondi di ritardo, un 56.04 che le vale il momentaneo 13esimo posto.

18.23 - Huber alle spalle di St-Germain

1.67 il ritardo di Katharina HUBER: due centesimi in più della St-Germain che gli vale il momentaneo 11esimo tempo.

18.21 - St-Germain perde nel finale

Buoni i primi due intermedi, ma la canadese si perde nel finale chiudendo con un ritardo di 1.65 dalla Shiffrin. Decimo tempo per Laurence ST-GERMAIN.

18.20 - Brava CURTONI!

L'azzurra chiude al sesto posto con un ritardo di 1.11, di appena due centesimi alle spalle del quinto posto momentaneamente occupato dalla GISIN.

18.18 - Bene LYSDAHL

Sesto tempo per la norvegese: 1.42 il ritardo di Kristin LYSDAHL . Ora è il momento della nostra Irene CURTONI.

18.17 - Fuori MIELZYNSKI

Dura meno di dieci secondi lo slalom della canadese: Erin MIELZYNSKI è fuori dopo aver colpito una porta.

18.16 - Holtmann non sfigura

La norvegese chiude con un +2.18 riuscendo a piazzarsi davanti alla Wikstroem

18.14 - Wikstroem non brilla

2.44 di ritardo per Emelie WIKSTROEM: la svedese si posiziona in coda alla classifica.

18.12 - Duerr attardata

Ottavo tempo fin qui per Lena DUERR: chiude con un +1.88 senza particolari lampi.

18.11 - Sbaglia la Gisin

Errore in uscita dal dosso per la svizzera, una delle favorite di giornata: Michelle GISIN chiude in 55.13, in ritardo di 1.09 dalla Shiffrin.

18.09 - Liensberger c'è

Perde qualcosa nel finale ma Katharina LIENSBERGER c'è: l'austriaca chiude con 33 centesimi di ritardo e si piazza momentaneamente al quarto posto, alle spalle di Vlhova.

18.08 - Shiffrin in testa

Parte fortissimo la statunitense: la campionessa 2018 del tracciato si piaza subito in testa chiudendo in 54.04.

18.06 - Truppe è dietro

Perde molto anche Katharina TRUPPE: ritardo di 1.55 e quarto posto per l'austriaca scesa col pettorale numero 4.

18.04 - Mair non brilla

Chiude con 1.46 di ritardo Chiara MAIR, al momento è terza la austriaca.

18.03 - Subito dietro la Vlhova

6 centesimi di ritardo per Petra VLHOVA, subito alle spalle della svizzera. 54.18 il tempo della prima in classifica generale.

18.00 - SI PARTE!

Pettorale numero 1 per Wendy HOLDENER: la svizzera chiude in 54.12 senza commettere particolari errori. Intanto, ha ripreso a nevicare sul tracciato austriaco.

17.53 - Tra poco il via

Tra poco al via l'ultimo slalom speciale femminile della stagione prima del Mondiale di Cortina: la seconda night race della stagione è pronta a cominciare.

17.50 - Vlhova per il tris

La slovacca ha vinto le ultime edizioni dello slalom di Flachau: oggi l'obiettivo è ripetere quanto fatto nel 2019 e nel 2020.

17:45 - Le azzurre in gara

Sono sei le atlete italiane impegnate nello slalom di Flachau: 13 I. Curtoni, 22 Rossetti, 26 Peterlini, 33 Della Mea, 54 Viviani, 59 Gulli.

17:40 - La startlist

Questi sono i pettorali di partenza delle migliori del gruppo: 1 Holdener, 2 Vlhova, 3 Mair, 4 Truppe, 5 Shiffrin, 6 Liensberger, 7 Gisin. In totale, le atlete al via sono 67.

Vlhova da brividi! Trionfo di un soffio in slalom a Zagabria

17:35 - Quinto slalom per le donne

Quello di Flachau è il quinto slalom stagionale della Coppa del Mondo femminile. Nei precedenti ha vinto tre volte Petra Vlhova (i due di Levi e a Zagabria) e una volta Michelle Gisin (a Semmering). Vlhova guida anche la classifica di specialità con 350 punti, seguita da Michelle Gisin (280), Katharina Liensberger (280) e Mikaela Shiffrin (235). Fino a qui, queste quattro si sono dimostrate una spanna sopra alla concorrenza.

17:30 - Slalom femminile a Flachau

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra puntata della Coppa del Mondo di sci alpino! Oggi vanno in scena le donne, che si sfidano nello slalom notturno di Flachau! Gli orari: prima manche alle 18, seconda in programma alle 20.45.

Goggia domina la discesa, rivivi la sua gara

